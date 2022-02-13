رئيس مدينة الأقصر يقود حملات نظافة شاملة بالشوارع لخدمة الأهالى.. صور

الأقصر - أحمد مرعى

قاد العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، حملة نظافة مكبرة استهدفت شوارع أحياء المدينة، وذلك بالتنسيق مع أجهزته التنفيذية من رؤساء المناطق وأقسام النظافة بكل حي وبمعدات الحملة الميكانيكية وفرقة التدخل السريع، وذلك تنفيذاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بضرورة الإهتمام بمستوى النظافة العامة ورضا المواطن.

وتمكنت الحملة من مسح وتمهيد الشوارع الآتية:- (البوتجاز والصرف الصحي وقريه المنصوري ومنطقه صديق وشارع النزهه وصناديق شارع شل بالاضافة الى منطقه عيسى ومعمل البيض وشارع 25 والسواقي وشارع ترعه العرب).

وتابع رئيس مدينة الأقصر خلال جولته، حملات النظافة بطريق المطار ومسح وتمهيد طريق منشاة العماري العمومي والوحدة البيطرية، وجامع الرحمة بالفاخورة ومحطة وقود عواد والحي القديم وملعب نجع العرب ونجع الدقاديق، فضلاً عن متابعة أعمال الرصف بطريق منشأة العماري الرئيسى، وورش أرصفة كورنيش النيل بدءً من ميدان الايبروتيل وصولاً حتي ميدان مرحبا ومنطقة الشيخ موسى بالوردية المسائية، ونظافة ورش بارك الحنطور بشارع معبد الكرنك بجوار مسجد أحمد النجم ومن المسجد مروراً بميدان سيدي أبو الحجاج وصولاً حتى ماكدونالدز، ورفع المخلفات الصلبة والأتربة على جانبي الطرق ورش الشارع وتسوية وتمهيد مداخل الشوارع الجانبية، مما لاقى استحسان المواطنين وقدموا الشكر للمسئولين.

وشدد رئيس مدينة الأقصر، خلال الحملة على رجال قسم الإشغالات والنظافة بتكثيف حملات النظافة بالشوارع والميادين، وألا تقتصر الحملات على الشوارع الرئيسية فقط، وأن تمتد للشوارع الفرعية والجانبية، مع ضرورة رفع تراكمات القمامة والمخلفات أولا بأول داخل الصناديق وخارجها ، مؤكداً على أن حملات النظافة مستمرة بجميع شوارع المدينة للوصول للمستوى الجمالي اللائق.

وشارك بالحملة حسام العمده رئيس منطقة شرق ومحمد فوزي وعبد الحق فتحي نواب رئيس منطقة شرق وطايع أحمد مسؤول القطاع بالوردية الصباحية ، وشعبان طايع رئيس منطقة المطار، وعمر فتحي نائب رئيس منطقة جنوب، وأحمد عوض الله رئيس منطقة شمال، وأيمن حسين رئيس منطقة وسط.



حملات النظافة فى الشوارع



حملات نظافة شاملة بشوارع المدينة لخدمة الأهالى



حملات نظافة شاملة بشوارع مدينة الأقصر



رجال النظافة خلال تجميل المدينة