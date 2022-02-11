حملات لإزالة التعديات على الأراضى وأعمال نظافة ورفع كفاءة الإنارة بكفر الشيخ

وتابع هيثم عطية رئيس مدينة مصيف بلطيم استمرار حملات النظافة بمناطق المدينة المختلفة وشملت رفع الناتج اليومي من القمامة من الشوارع الرئيسية والشوارع الداخلية والميادين وازالة الحشائش وتسوية المناطق الداخلية بالرمال. وأشرف ياسر خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس على أعمال النظافة اليومية ورفع المخلفات بالمدينة والقرى، مؤكدة أنه تم إزالة غرفة بالطوب الابيض" البلوك" على الأراضي الزراعية بقرية العظمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.
وتابع على سلامة، رئيس مدينة سيدى غازى، على رفع كفاءة الطرق الرئيسية على مستوى المدينة والتوابع، ورفع كفاءة النظافة العامة ورفع كفاءة الإنارة العامة بمدينة سيدى غازى، كما أشرف على إزالة تعدي على الأراضي الزراعية بناء مقابر بمدينة سيدى غازى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
ومن جانبه، تابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، أعمال النظافة اليومية بشوارع المدينة، من كنس الشوارع وتفريغ صناديق القمامة والنظافة حولها،ورفع الناتج اليومي من القمامة والمخلفات وتحميلها إلى المقالب العمومية، متابعاً إزالة فك شدة خشبية لسمل خرساني علي مساحةً 120 متر تقريبًا بجمعية 7 السلام بقرية التفتيش، بوجود مدير منطقة غرب الحفير الزراعية وحماية الأراضي ومدير الجمعية الزراعية وموظفي القسم الهندسي.
ازالة سدة خشبية بقرية التفتيش بالحامول على الاراضي الزراعية
ازالة مبنى على ارض زراعية
ازالة مخالفات بناء بقرية بمطوبس
تسليك خطوط الصرف بقلين
تسوية الحشائش بمصيف بلطيم
جانب من اعمال النظافة بالحامول
رفع تالمخلفات واستمرار اعمال النظافة
رفع كفاءة الانارة بفوه
رفع كفاءة النارة ليلا بفوه
رفع مياه الامطار بدسوق
رفع مياه الامطار ليلا
فك سشة خشبية مخالفة
متابعة حملات النظافة ببيلا
وقف اعمال شدة خشبية بقرية بدسوق
وقف حالة بناء مقابر على اراضي زراعية بسيدي غازي
وقف وازالة تعدي على الاراضي الزراعية
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