حملات لإزالة التعديات على الأراضى وأعمال نظافة ورفع كفاءة الإنارة بكفر الشيخ

وأشرف السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، على أعمال للتصدي للبناء المخالف وفك شدة خشبية على مساحة 100 م تقريبا بغرض صب دور ثالث علوى بدون ترخيص بقرية سيدى جامع التابعة لقرية شباس الملح وتم اتخاذ كافة الإجراءات ضد المخالف وتحويله للنيابة المختصة، كما أشرف على حملات النظافة ورفع بقايا مخلفات الأمطار بالشوارع الفرعية ليلا للوردية الثالثة بشوارع المدينة بحي جنوب وحى شمال لرفع كفاءة النظافة بالأماكن بالكامل، ورفع المتولد اليومي.

وتابع جمال ساطور، رئيس مدينة بيلا، أعمال النظافة اليومية بشوارع وأحياء المدينة، برفع مخلفات القمامة والأتربة من نقاط تجميعها، وتفريغ صناديق القمامة من شوارع المدينة، ونقلها إلي المقلب الرئيسي بالمدينة، باستخدام معدات مجلس المدينة، وذلك في إطار حملات النظافة المستمرة من رئاسة المركز والمدينة، مشرفاً على استكمال تمهيد الطرق، وحملات النظافة المستمرة على مدار اليوم بقرى المركز، والتأكد من سلامة معدات النظافة بالوحدات القروية لرفع كفاءة منظومة النظافة، ورفع التراكمات من نقاط التجميع ونقلها إلي المقالب الوسيطة، بجانب رفع الأتربة بطرق ومداخل عدد من القري، فضلا عن مراجعة أعمدة الإنارة كل بنطاق قريته، باستخدام معدات الوحدات المحلية.

وتابع هيثم عطية رئيس مدينة مصيف بلطيم استمرار حملات النظافة بمناطق المدينة المختلفة وشملت رفع الناتج اليومي من القمامة من الشوارع الرئيسية والشوارع الداخلية والميادين وازالة الحشائش وتسوية المناطق الداخلية بالرمال. وأشرف ياسر خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس على أعمال النظافة اليومية ورفع المخلفات بالمدينة والقرى، مؤكدة أنه تم إزالة غرفة بالطوب الابيض" البلوك" على الأراضي الزراعية بقرية العظمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وتابع وائل فرج، رئيس مركز ومدينة،أعمال صيانة وإصلاح كشافات الإنارة العامة ورفع كفاءة شبكة الإنارة، مشدداً على ضرورة بذل أقصى الجهود والتواصل مع المواطنين وحل مشاكلهم فورا.

وتابع جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الرياض،أعمال النظافة والتجميل وذلك لرفع كفاءة النظافة العامة بالمدينة،حفاظاً علي البيئة والصحة العامة ورفع وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة ورفع المخلفات وتسخير كافة الإمكانيات للارتقاء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

وأشرف فادي عبد الفضيل شميس، رئيس مركز ومدينة قلين، على أعمال النظافة والتجميل بالمدينة والصيانة اليومية لكشافات الإنارة لرفع كفاءة منظومة الإنارة، وسحب المياه الناتجة عن انسداد خط خفض المنسوب بقريه ميت الديبة أمام المقابر، وترميم المطبات والحفر الموجودة على الطريق الرئيسي.

وتابع على سلامة، رئيس مدينة سيدى غازى، على رفع كفاءة الطرق الرئيسية على مستوى المدينة والتوابع، ورفع كفاءة النظافة العامة ورفع كفاءة الإنارة العامة بمدينة سيدى غازى، كما أشرف على إزالة تعدي على الأراضي الزراعية بناء مقابر بمدينة سيدى غازى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ومن جانبه، تابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، أعمال النظافة اليومية بشوارع المدينة، من كنس الشوارع وتفريغ صناديق القمامة والنظافة حولها،ورفع الناتج اليومي من القمامة والمخلفات وتحميلها إلى المقالب العمومية، متابعاً إزالة فك شدة خشبية لسمل خرساني علي مساحةً 120 متر تقريبًا بجمعية 7 السلام بقرية التفتيش، بوجود مدير منطقة غرب الحفير الزراعية وحماية الأراضي ومدير الجمعية الزراعية وموظفي القسم الهندسي.