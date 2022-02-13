رئيس جامعة بنى سويف: حققنا إنجازا بمعدلات إنشاء الجامعة الأهلية.. صور

بنى سويف هانى فتحى

تفقد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، مجمع التعليم الصناعى بشرق النيل وذلك لمتابعة سير العمل، والوقوف على استعدادات الكليات لاستقبال الفصل الدراسى الثانى، ووجه رئيس الجامعة بسرعة الانتهاء من جميع أعمال رصف الطرق، وزيادة الأماكن المخصصة لانتظار الأفراد والبرجولات، وزيادة المساحات الخضراء كمتنفس صحى وحفاظا على المظهر الجمالى داخل المجمع. ورافقه خلال الجولة محمد سليم أمين عام الجامعة.

وأكد رئيس الجامعة، على استمرار الجولات التفقدية لمتابعة سير العمل والوقوف على مدى الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات حرصا على سلامة الجميع وتنفيذا لخطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا ومتحوراته المتلاحقة. ووجه رئيس الجامعة بسرعة الانتهاء من أعمال صيانة القاعات الدراسية والمدرجات بجميع كليات ومعاهد الجامعة قبل انطلاق الفصل الدراسى الثانى وتدارك جميع الملاحظات التى تم رصدها خلال تلك الجولات.

كما صرح الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، أن العمل بالجامعة الأهلية الجديدة يتواصل بشكل كامل على مدار اليوم واقتربنا من إنهاء كافة أعمال التشطيبات والتجهيزات بشكل كامل، مؤكدًا أن الجامعة قد حققت إنجازًا ملحوظًا فى سرعة معدلات الإنشاء والتجهيز، جاء ذلك خلال تفقده موقع الجامعة الأهلية الجديدة بمجمع 330 فدان لمتابعة سير العمل بها.

وأكد الدكتور منصور أن جامعة بنى سويف الأهلية سوف تحدث نقلة نوعية لمنظومة التعليم الجامعى داخل المحافظة، والمحافظات المجاورة، من خلال توفير برامج تعليمية جديدة ومبتكرة غير نمطية تواكب سوق العمل المعاصر، لافتًا أن الإنشاء والتجهيز تم وفقاُ لأعلى معايير الجودة بما يضمن استدامة تقديم أفضل مستوى من الخدمة التعليمة.

وفى سياق منفصل، تفقد رئيس الجامعة أيضًا خلال الزيارة دار الضيافة الجديدة، من حيث الغرف، وقاعات المؤتمرات والاجتماعات، وصالة الطعام وذلك للاطمئنان على سير العمل وجودة الخدمة المقدمة، ووجه بضرورة توفير كافة التسهيلات لأعضاء هيئة التدريس، والطلاب الوافدين، والمستثمرين بالمحافظة.



