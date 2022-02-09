جامعة بنى سويف تعلن تعيين الدكتور أحمد فرغلى عميدا لـ"الدراسات العليا للعلوم المتقدمة"

بنى سويف - هانى فتحى

هنأ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، الدكتور أحمد على أحمد فرغلي بمناسبة إعلان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن صدور قرار فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتعيينه عميداً لكلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة، متمنيًا له دوام التقدم والترقي.



جدير بالذكر أن الدكتور أحمد فرغلي عين معيدا بكلية العلوم عام 1996 ثم حصل على الماجستير من جامعة القاهرة، و الدكتوراه من جامعة المنيا، و ترقى لدرجة أستاذ مساعد في الكيمياء الفيزيائية ثم أستاذا لعلوم المواد وتكنولوجيا النانو بنظام التميز العلمي، وقد شغل مناصب عديدة بالجامعة منها رئيس قسم النانو تكنولوجي و وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، ومدير مكتب دعم وتمويل المشروعات ومدير المعامل المركزية ومدير وحدة تطوير البحث العلمي ثم مديراً تنفيذياً لمركز تطوير الأداء الجامعي، وله أكثر من 100 بحث علمي منشور في دوريات عالمية .





