دراسة أمريكية: 5 ساعات من التمارين الأسبوعية مرتبطة بعدد أقل من حالات السرطان

كتبت إيناس البنا

يقترح بحث جديد أن مجرد الاستمرار في الحركة وممارسة ما لا يقل عن 5 ساعات من التمارين كل أسبوع قد يوفر لك الحماية من السرطان.

تحاول دراسة كبيرة نُشرت في أكتوبر 2021 في مجلة الطب والعلوم في الرياضة والتمارين الرياضية ، وهي مجلة الكلية الأمريكية للطب الرياضي ، تحديد العلاقة بين النشاط البدني والإصابة بالسرطان بين البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 30 عامًا فأكثر.

كتبت هايدي جودمان، المحرر التنفيذي ، هارفارد هيلث ليتر في صحيفة "هارفارد هيلث" أن الدراسة أشارت إلى أن متوسط 46356 تشخيصًا بالسرطان سنويًا في الولايات المتحدة تُعزى إلى عدم النشاط.

وفقا لتقرير موقع " times news"، باستخدام بيانات النشاط البدني المبلغ عنها ذاتيًا لما يقرب من 600000 بالغ في جميع أنحاء الولايات المتحدة ، قرر الباحثون أن 3 % من السرطانات الشائعة (بما في ذلك سرطانات الكلى والقولون والمعدة والمريء والمثانة والثدي والرحم) التي تم تشخيصها في يمكن أن ترتبط الولايات المتحدة ارتباطًا وثيقًا بعدم ممارسة الرياضة.

مجرد الجلوس لفترة طويلة ، وعدم التحرك بما يكفي كان السبب وراء حوادث 17 % من سرطان المعدة و 4 % من حالات سرطان المثانة، كما قدر الباحثون أن حوالي 3 في المائة من حالات السرطان سنويًا (حوالي 46000) يمكن أن تُعزى إلى عدم النشاط - الذي يُعرّف بأنه ممارسة أقل من 300 دقيقة من التمارين في الأسبوع.

كانت معدلات الإصابة بسرطان المعدة والرحم والقولون والمريء والثدي والمثانة أقل بين الأشخاص الأكثر نشاطًا بدنيًا ، وخاصة أولئك الذين مارسوا 300 دقيقة على الأقل أسبوعيًا من النشاط المعتدل الشدة ، مثل المشي السريع.

لذلك ، بالنسبة للدراسة الجديدة ، التي نُشرت في الطب والعلوم في الرياضة والتمارين الرياضية ، استخدم باحثون من جمعية السرطان الأمريكية وجامعة إيموري في أتلانتا نوعًا متطورًا من التحليل لقياس الروابط بين السرطان وعدم ممارسة أي نشاط.

ووفقا للباحثين، لا ينبغي استخدام نتائج هذه الدراسة لبدء إلقاء اللوم على مرضى السرطان في هذه الآلام المؤسفة، لكن يجب أن يُعلمنا ويلهمنا للتصرف بناءً على حقيقة أنه إذا تمكن كل واحد منا من إيجاد طريقة ليلائم 45 دقيقة يوميًا أو نحو ذلك من التمارين البسيطة ، مثل المشي ، فقد نعيد تشكيل احتمالات الإصابة بأنواع عديدة من الأورام الخبيثة .