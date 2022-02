كيف تساعد التمارين الرياضية في علاج الصداع النصفي؟

كتبت فاطمة خليل

تساهم التمارين الرياضية في تحسين صحتك العامة، كما أنها أيضًا طريقة مجربة لتقليل عدد نوبات الصداع التي تصاب بها شهريًا وكذلك شدة هذا الصداع النصفي، في هذا التقرير نتعرف على كيف تساعدك التمارين في علاج الصداع النصفى، بحسب موقع " verywellmind".

ما هو الصداع النصفي؟

الصداع النصفي هو مرض عصبي شائع يسبب مجموعة متنوعة من الأعراض، وأبرزها صداع نابض على جانب واحد من رأسك ويمكن أن يتفاقم الصداع النصفي بسبب الأضواء الساطعة والحرمان من النوم والهرمونات والتوتر، وأصوات عالية أو روائح وأطعمة معينة، كما يمكن أن تستمر لساعات أو حتى أيام.

كيف يمكن أن تخفف ممارسة الرياضة من الصداع النصفي؟

عند ممارسة الرياضة ، تقوم أيضًا بإفرازهرمون الإندورفين يعمل الإندورفين كمسكن طبيعي ويخلق إحساسًا بالتحسن والراحة.

يعد الشعور بالراحة أمرًا مهمًا بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي، وذلك لأن العلماء يقولون إن المصابين بالصداع النصفي معرضون للأسف بشكل متزايد للإصابة بالاكتئاب والقلق.

إذا كنت تمارس الرياضة بانتظام ، يمكنك أيضًا تقليل وتيرة نوبات الصداع النصفي لديك نشر العلماء مؤخرًا دراسة في The Journal of Headache and Pain حول الصلة بين التمرينات والصداع النصفي.

أظهرت هذه المقالات ارتباطات بين التمارين البدنية والصداع النصفي ووجدوا أن ممارسة الرياضة بانتظام قد يكون لها آثار وقائية على وتيرة الصداع النصفي.

ماذا لو أصبت بالصداع النصفي من ممارسة الرياضة؟



يُنصح مرضى الصداع النصفي باختيار دمج التمارين والرياضة والحركة في جداولهم اليومية.

تجنب الحرارة العالية



يمكن أن تصاب بالجفاف إذا مارست التمارين في درجات حرارة عالية جدًا كن حكيمًا ومارس الرياضة في الصباح الباكر والتزم بالظل يمكن أن يتسبب التعرض المستمر للحرارة أيضًا في إنهاك حراري. يمكن أن يتسبب كل من الجفاف والإرهاق الحراري في حدوث الصداع النصفي.

اشرب الماء



اشرب الكثير من الماء لمنع الجفاف إذا وجدت نفسك تمارس الرياضة بشكل معتدل أو قوي ولا تتعرق ، فقد يكون ذلك علامة على الجفاف إذا شعرت بالعطش ، فقد يرسل لك جسدك إشارة إلى حاجتك إلى السوائل.