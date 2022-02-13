ختام فعاليات مهرجان ألعاب جامعات الجنوب وتوزيع 15 كأسًا للفرق الفائزة.. صور

الوادى الجديد - ماهر البهنساوي

اختتمت محافظة الوادى الجديد فعاليات "مهرجان ألعاب جامعات الجنوب وتسليم الكؤوس للجامعات الفائزة فى المباريات المقامة ضمن " بمشاركة 11 جامعة، وزير الشباب والرياضة و اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وعدد من المحافظين ورؤساء الجامعات و القيادات التنفيذية والشعبية.

و أقيم المهرجان فى ألعاب (خماسى كرة القدم ، الكرة الطائرة، تنس الطاولة، الألعاب الإلكترونية، ألعاب القوى والتى تتضمن: "عدو 100 متر، وثب طويل، دفع جلة"، وذلك لكلٍ (البنين - والبنات) .

وأعلنت اللجنة المنظمة للمهرجان نتائج المسابقات، حيثُ حصد المركز الأول لدورى "خماسى كرة القدم" فريق جامعة بنى سويف (بنين)، وفريق جامعة سوهاج (بنات). فى حين ذهب المركز الأول فى مباراة "كرة الطائرة" لفريق جامعة الوادى الجديد (بنين)، وفريق جامعة سوهاج (بنات).

وحصلت جامعة أسيوط على المركز الأول (بنين) فى "تنس الطاولة" فيما حصدت جامعة جنوب الوادى المركز الأول (بنات). وفى مسابقات "الألعاب الإلكترونية" حصلت جامعة دراية على المركز الأول (بنين)، وفريق التعليم العالى على المركز الأول (بنات).

وأسفرت نتائج مسابقات ألعاب القوى، عدو 100 متر المركز الأول لجامعة الأزهر بأسيوط (بنين)، وجامعة أسوان (بنات)، الوثب الطويل؛ المركز الأول جامعة الوادى الجديد (بنين)، جامعة بنى سويف (بنات)، وفى دفع الجلة، المركز الأول جامعة بنى سويف (بنين)، جامعة جنوب الوادى (بنات)، كما ذهبت جائرة اللعب النظيف لجامعة "سفنكس".