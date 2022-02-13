اليوم السابع
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حياة كريمة.. تطوير ورفع كفاءة طريق جرجا الصحراوى الغربى بـ50 مليون جنيه

الأحد، 13 فبراير 2022 11:30 ص
حياة كريمة.. تطوير ورفع كفاءة طريق جرجا الصحراوى الغربى بـ50 مليون جنيه الطريق
سوهاج محمود مقبول

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أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن انتهاء الهيئة العامة للطرق والكبارى من أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق جرجا الصحراوي الغربي، بطول 18 كيلومترا، وبتكلفة إجمالية 50 مليون جنيه، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة "، وذلك في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق، خاصة الطرق السريعة والحيوية بنطاق المحافظة.

وأوضح المهندس محمد عبد العاطي مدير عام هيئة الطرق والكباري بسوهاج، أن مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق جرجا الصحراوي الغربي، مرورا بوصلة مطار سوهاج الدولي وحتى مدخل الصحراوي الغربي، شمل إعادة رصف الطريق بطول 18 كيلومتر، بواسطة تدوير لطبقات الرصف بتقنية FDR، بالإضافة إلى أعمال التخطيط المروي للطريق، وإنشاء مطبات صوتية للحد من السرعات.

 


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