اليوم السابع
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حبس قاتل صديقه بسبب المخدرات بالإسماعيلية 4 أيام على ذمة التحقيقات

الأحد، 13 فبراير 2022 09:53 ص
حبس قاتل صديقه بسبب المخدرات بالإسماعيلية 4 أيام على ذمة التحقيقات المجنى عليه محمود
الإسماعيلية – السيد فلاح

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قررت نيابة مركز الإسماعيلية، حبس شاب عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل صديقه بسبب الخلاف على المخدرات، بعزبة الزغابة التابعة لأبو عطوة بمركز ومدينة الإسماعيلية.

وأقبل شاب على قتل صديقه، بعد أن نشب بينهم خلافات على تجارة المواد المخدرة، في منطقة أبو عطوة التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية، حيث سدد له عدة طعنات في أنحاء متفرقة في جسده، أدت إلى وفاته، عقب نقلة إلى المستشفى لتلقى العلاج، بعد أن عثر عليه إحدى المارة داخل مزرعة مانجو، وهو ينزف من الدماء.

تلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، اخطارًا من المقدم مروان الطحاوي، رئيس مباحث مركز الإسماعيلية، يفيد بقيام شاب يدعى "فارس"، 23 عامًا، بطعن صديقه محمود محمد وشهرتة "محمود خلولة" 23 عامًا، بعدة طعنات، بسبب خلافات على المواد المخدرة، وفر هاربًا، وعثر أحدى المارة على الضحية داخل أحدى مزارع المانجو، بعزبة الزغابة بمنطقة أبو عطوة التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة، ونجح مباحث مركز شرطة الإسماعيلية في القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتم عرض المتهم على النيابة العامة، والتى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت النيابة العامة بتشريح الجثمان لمعرفة سبب الوفاة. 

 

المجنى عليه محمود
المجنى عليه محمود

 

المجنى عليه
المجنى عليه

 


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