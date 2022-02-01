تجديد حبس 3 عاطلين قتلوا شابا بسبب خلاف على مواد مخدرة بأوسيم

كتب أحمد الجعفرى

جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة حبس 3 عاطلين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بقتل عاطل فى منطقة أوسيم، بسبب خلاف على قيمة صفقة مواد مخدرة، استخدموا خلاله أسلحة نارية.

وتابعت التحقيقات أن المتهمين تبادلوا إطلاق النار مع المجنى عليه، ما أسفر عن إصابته التى أودت بحياته، وأصدرت النيابة قرارا بتشريح جثته وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص به.

وأمرت جهات التحقيق بشمال الجيزة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

تلقى مركز شرطة أوسيم بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص ملقاة بجانب طريق مصابا بطلق ناري، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم التوصل لهوية المجني عليه.

وتبين من خلال التحريات التي أشرف عليها الرائد أحمد فرحات رئيس مباحث أوسيم، والرائد وليد كمال أنه توجه لشراء مواد مخدرة، وخلال تبادل 3 أشخاص إطلاق أعيرة نارية خلال مشاجرة بينهم، أصيب القتيب بطلق ناري.