اليوم السابع
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تفاصيل مكالمة هاتفية مدتها 50 دقيقة بين الرئيس الأمريكى ونظيره الأوكرانى

الأحد، 13 فبراير 2022 09:49 م
تفاصيل مكالمة هاتفية مدتها 50 دقيقة بين الرئيس الأمريكى ونظيره الأوكرانى الرئيس الأمريكى جو بايدن
كتب محمد جمال

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كشف البيت الأبيض تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على خلفية التوتر القائم بين روسيا والغرب.
 
وقال البيت الأبيض إن الرئيس بايدن أكد للرئيس الأوكراني خلال الاتصال، تجديد التزام الولايات المتحدة بسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها.
 
وأضاف البيت الأبيض أن الرئيسين توافقا، خلال مكالمة هاتفية الأحد استمرت نحو 50 دقيقة، على أهمية مواصلة الدبلوماسية والردع ردا على التعزيزات العسكرية الروسية على حدود أوكرانيا.
 
وأشار إلى أن الرئيس بايدن كرر خلال الاتصال وعده برد "سريع وحاسم" من الولايات المتحدة، بالتنسيق مع حلفائها، في حال حصول هجوم روسي، مكررا دعمه "لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها".
 
ويندرج هذا الاتصال ضمن الجهود الدبلوماسية المستمرة في محاولة لتهدئة التوتر حول أوكرانيا، مع استمرار اتهام الغربيين لموسكو بالإعداد لغزو هذا البلد.
 
يأتي ذلك فيما قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" جون كيربى اليوم الأحد إنه لا يستطيع تأكيد تقارير قالت إن روسيا تعتزم غزو أوكرانيا يوم الأربعاء.
 
وأضاف كيربى، خلال مقابلة مع "فوكس نيوز صنداي" قائلا: "لست في وضع يسمح لي بتأكيد هذه التقارير".
 
بدوره، قال جاك سوليفان مستشار الأمن القومى الأمريكى اليوم إن غزوا روسيا لأوكرانيا قد يحدث في أي يوم وإن الولايات المتحدة ستستمر في تبادل معلومات المخابرات مع العالم لحرمان موسكو من القدرة على شن عملية مباغتة لشن هجوم.
 
وتنفي موسكو أى خطط من هذا القبيل ووصفت هذه التصريحات بأنها "هستيريا" لكن لم تظهر حتى الآن انفراجة يمكن أن تخفف الأزمة جراء محادثات رفيعة المستوى بين كبار المسؤولين الروس والغربيين في الأيام الأخيرة.

بايدن

روسيا

أوكرانيا

كييف

اليوم السابع بلس

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