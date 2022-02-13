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تعليم الأقصر تواصل أعمال تصحيح أوراق الشهادة الإعدادية.. وإعلان النتيجة خلال أيام

الأحد، 13 فبراير 2022 01:11 م
تعليم الأقصر تواصل أعمال تصحيح أوراق الشهادة الإعدادية.. وإعلان النتيجة خلال أيام تصحيح الإمتحانات - أرشيفية
الأقصر - أحمد مرعى

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تواصل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر بقيادة الدكتور محمد السيد وكيل الوزارة، عمليات التصحيح لأوراق الطلبة والطالبات فى الشهادة الإعدادية، وذلك قبيل أيام من ظهور النتيجة النهائية لخدمة الطلاب، حيث يجرى مراجعة الدرجات والتقديرات للطلبة تمهيداً لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالأقصر خلال الأيام المقبلة.

ومن جانبه قال الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، أنه سيتم الإعلان عن النتيجة كاملة وأسماء الأوائل فور اعتمادها من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر خلال الأيام المقبلة، حيث أنه يجري حالياً إنهاء تصحيح الأوراق وبعدها تجميع وتقدير درجات الامتحانات للفصل الدراسي الأول للعام الدراسى 2021/2022، ويتم العمل فى الكنترول بالمديرية وفقاً للتعليمات والضوابط التى تم اتخاذها للحفاظ على حقوق الطلاب ومراعاة للظروف التى طرأت على العام الدراسى من جراء تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وكان قد أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، قبل بدء الإمتحانات على ضرورة تقليل عدد الطلاب داخل اللجان من (20) إلى (14) طالباً في اللجنة الواحدة والتنبيه علي الملاحظين والطلاب بارتداء الكمامات، وتنظيم دخول وخروج الطلاب، مشيراً إلى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية، وتشكيل غرفة عمليات فرعية لكل إدارة تعليمية، يتم التواصل من خلالها، مع ضرورة عقد اجتماع مع الملاحظين من قبل رئيس اللجنة.

وبدأ أعمال الامتحانات من السبت 29 يناير الجاري وتنتهي 3 فبراير المقبل، وبعدها تم البدء فى التصحيح مباشرة بعد انتهاء الامتحانات، حيث أدي الامتحانات (20672) طالباً موزعين على (151) لجنة بالإدارات التعليمية على النحو التالي:- (إدارة الأقصر 4083 طالباً – إدارة البياضية 1153 طالباً - إدارة الطود 1983 طالباً - إدارة الزينية 1184 طالباً - إدارة القرنة 2445 طالباً - إدارة أرمنت 2784 طالباً - إدارة إسنا 7040 طالباً).

 


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نتيجة الشهادة الإعدادية

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الاقصر

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