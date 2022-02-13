تسجيل دخول وخروج 20 سفينة بموانئ بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 20 سفينة خلال عمليات التداول فقد سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات، وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة سفينتين كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة، وخروج سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينتين بضائع عامه.

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ.