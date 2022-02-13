اليوم السابع
Ads
الأحد، 13 فبراير 2022 04:44 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

تسجيل دخول وخروج 20 سفينة بموانئ بورسعيد

الأحد، 13 فبراير 2022 04:17 م
تسجيل دخول وخروج 20 سفينة بموانئ بورسعيد موانئ بورسعيد - أرشيفية
بورسعيد - محمد عزام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 20 سفينة خلال عمليات التداول فقد سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات.

 

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات، وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة سفينتين كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة، وخروج سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينتين بضائع عامه.

 

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ.


بورسعيد

محافظة بورسعيد

اخبار المحافظات

اخبار محافظة بورسعيد

موانئ بورسعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بدء التصفيات النهائية المؤهلة لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن والابتهال

الأحد، 13 فبراير 2022 02:19 م

العثور على جثة متحللة داخل منزل بحى العرب فى بورسعيد

الأحد، 13 فبراير 2022 02:03 ص

وزير التعليم العالى: تكلفة مستشفى جامعة بورسعيد 1.8 مليار جنيه

السبت، 12 فبراير 2022 09:22 م

مستشفى الرمد التخصصى يحقق أعلى معدل لزراعة القرنية بـ71 عملية ناجحة ببورسعيد

السبت، 12 فبراير 2022 05:48 م

وزير التعليم العالي يسأل ممرضة عن حالة بحضانة مستشفى السلام ببورسعيد.. فيديو

السبت، 12 فبراير 2022 04:43 م

وزير التعليم العالى يتابع ميكنة التأمين الصحى فى بورسعيد.. فيديو وصور

السبت، 12 فبراير 2022 03:21 م

شحن 700 طن بصل وتداول 27 سفينة بموانئ بورسعيد

السبت، 12 فبراير 2022 02:31 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة