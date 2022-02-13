تحصين 150 ألف رأس ماشية ضد الجلد العقدى وجدرى الأغنام بكفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان





قال الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، إن حملات تحصين الماشية والأغنام ضد مرض الجلد العقدي، وجدري الأغنام، مستمرة بمدن وقرى محافظة كفر الشيخ، بتوجيهات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، وتم تحصين 150 ألف رأس ماشية وأغنام، بمشاركة 105 لجنة، وأن غرفة العمليات بالمديرية والإدارة البيطرية ستتابع أعمال الحملة. تمكنت حملات وقوافل مديرية الطب البيطرى بمدن ومراكز محافظة كفر الشيخ من تحصين 150 ألف رأس ماشية وأغنام ضد مرض الجلد العقدي، وجدري الأغنام، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.قال الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، إن حملات تحصين الماشية والأغنام ضد مرض الجلد العقدي، وجدري الأغنام، مستمرة بمدن وقرى محافظة كفر الشيخ، بتوجيهات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، وتم تحصين 150 ألف رأس ماشية وأغنام، بمشاركة 105 لجنة، وأن غرفة العمليات بالمديرية والإدارة البيطرية ستتابع أعمال الحملة.

وأضاف بشار،أنه جاري عمل قاعدة بيانات لمزارع الدواجن في نطاق كل المراكز، والتأكيد على ضرورة أخذ عينات ما قبل البيع من المزارع، لحماية الثروة الداجنة بالمحافظة، مؤكداَ أنه وردت شكوى من نفوق أعداد كبيرة بمزرعة دواجن، ووجهه محافظ كفر الشيخ بالانتقال لموقع المزرعة لبحث الشكوى والوقوف على أسباب نفوق الدواجن، وأخذ عينات من الطيور النافقة وإرسالها إلى المعامل المركزية.

وقال بشار، إن محافظ كفر الشيخ وجه بتوفير احتياجات المجازر، والتشديد على الرقابة على اللحوم ومحاربة ظاهرة الذبح خارج المجازر، بالتعاون مع مجلس إدارة صندوق التأمين على المذبوحات.