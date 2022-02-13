بنك الاستثمار الأوروبي يضاعف تمويل مبادرته للمحيطات النظيفة إلى 4 مليارات يورو

كشف بنك الاستثمار الأوروبى (EIB) عن عزمه مضاعفة حجم استثماراته فى مبادرة المحيطات النظيفة، لتبلغ 4 مليارات يورو عام 2025، بالتعاون مع مجموعة بنك التنمية الألمانى KfW والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) والبنك الاستثمارى الإيطالى Cassa Depositi e Prestiti (CDP والبنك الترويجى الإسبانى ICO والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD).

وأشاد رئيس بنك الاستثمار الأوروبى، فيرنر هوير، بنجاح مبادرة المحيطات النظيفة، مرحبا بدور البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية كشريك جديد لتحقيق طموح "المحيطات النظيفة وكوكب مستدام".

ووفقا لبيان لبنك الاستثمار الأوروبى، أكد هوير ضرورة تعزيز التعاون الدولى لمواجهة التحديات العالمية وعبر ذراع بنك الاستثمار الأوروبى العالمية، المخصصة للشراكات العالمية.

وأضاف أن "المشاريع الموقعة حتى الآن فى إطار المبادرة يستفيد منها أكثر من 20 مليون شخص يعيشون فى إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا، وتشمل تحسين معالجة مياه الصرف الصحى فى سريلانكا والصين وجنوب أفريقيا، وإدارة النفايات الصلبة فى توجو والسنغال وإدارة مياه الأمطار والوقاية من الفيضانات فى بنين والمغرب والإكوادور".

وأشار هوير إلى أن مبادرة المحيطات النظيفة هى أكبر مبادرة مشتركة مكرسة لتمويل المشاريع التى تهدف إلى الحد من التلوث البلاستيكى فى البحر.

وحققت المبادرة 80% من أهدافها خلال ثلاث سنوات من خلال توفير تمويل طويل الأجل بقيمة 1.6 مليار يورو لمشاريع القطاعين العام والخاص، خاصة التى تقلل من تصريف البلاستيك والمواد البلاستيكية الدقيقة وأنواع القمامة الأخرى إلى المحيطات من خلال تحسين إدارة النفايات الصلبة والمياه العادمة ومياه الأمطار.

وقال أن مبادرة المحيطات النظيفة تدعم المشاريع التى تحارب النفايات البلاستيكية فى الأنهار والبحار وعلى اليابسة وتوفير التمويل اللازم للقضاء على المصادر الرئيسية للنفايات البحرية، والتركيز على إنهاء استخدام البلاستيك واللدائن الدقيقة.