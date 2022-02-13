برج الأسد.. حظك اليوم الأحد 13 فبراير: رفه عن نفسك

برج الأسد مواليده يحتفلون بعيد ميلادهم في الفترة بين 23 يوليو و22 أغسطس، برج تحكمه الشمس، يحب الأسد أن يقود، ويتحدث، ويحظى بالإعجاب ويحظى بمديح واحترام الآخرين. إنه يحب أن يتولى القيادة في أي علاقة جماعية. أناس واثقون من أنفسهم ومشرقون ومثيرون للغاية.

برج الأسد في حظك اليوم 13 فبراير

مولود برج الأسد، ذكى للغاية، بالإضافة إلى أنه شجاع لا يهاب المواقف الصعبة قادر على الخروج من المواقف المحرجة، يتخذ القرارات وقادر على تنفيذها، لديه عزة نفس شديدة قد تلامس الغرور مع أشخاص يتعامل معهم لأول مرة.

مشاهير برج الأسد

ومن مشاهير برج الأسد كايلي جينر، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الأسد على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.



كايلي جينر

برج الأسد حظك اليوم على الصعيد المهني

حكمة تصرفك تنقذك من المواقف الصعبة، ستتغلب على المواقف المحرجة التي تقف أمامك اليوم أثناء العمل، الجميع يعرف قدراتك ويتعاملون معك على مستوى إمكانياتك.

برج الأسد حظك اليوم على الصعيد العاطفي

حاول ألا يتدخل أحد في حياتك وركز في اختياراتك واستخدم عقلك، الأيام القادمة فاصلة في حياتك والكثير من المحيطين بك يريدون لك حياة أفضل واستقرار، ولكن لا أحد يتحمل نتيجة اختياره سواك، اتخذ قرارك بنفسك.

برج الأسد حظك اليوم على الصعيد الصحي

حاول أن تبتعد عن العصبية وابحث عن الأماكن الهادئة التي تجعلك تفصل عن كافة أجواء العمل، الأيام الماضية كانت ممتلئة بالضغوط النفسية والعصبية على الصعيدين المهني والاجتماعي، حاول الترفيه عن نفسك.

برج الأسد وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

علاقتك بالأخرين أكثر توترا، على الرغم أنك فى أحسن حالاتك فى إنجاز العمل، وجاهز بالإجابة المناسبة على كافة التساؤلات، والحل السليم لكل مشكلة، كما أن اليوم ممتع اجتماعيًا مع الأهل والأصدقاء حاول الاستمتاع به.