بدء التصفيات النهائية المؤهلة لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن والابتهال

بورسعيد - محمد عزام

بدأت اليوم بالنادى الاجتماعى بنادى العمال الرياضى ببورسعيد، منافسات التصفيات النهائية المؤهلة لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن والابتهال الدينى التى ستنطلق الجمعة المقبل، وتستمر التصفيات لمدة ثلاثة أيام، ويترأس لجنة التحكيم الدكتور عبد الكريم صالح رئيس لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف يتنافس اليوم 40 فتاة فى حفظ القرآن برواية واحدة وكذلك 25 شابا يتنافسون فى الأصوات الحسنة، وكذلك يتنافس الشباب والفتيات فى فرع المقاصد وتواصل اللجنة عملها غدا فى فرع الإنشاد، ويتم اختيار متسابقين اثنين من كل فرع لتمثيل مصر فى المسابقة الدولية فى دورتها الخامسة.

يذكر أن المسابقة تقام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى وبدعم كامل من اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، ويشارك فى هذه الدورة شباب وفتيات يمثلون 66 دولة عربية وأفريقيا واوربية بالإضافة إلى أمريكا واكندا.