اليوم.. بدء تلقى طلبات التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية بشمال سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

تبدأ مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء اليوم الأحد، تلقي طلبات التظلم من نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2021 / 2022 م.

وقال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء فى تصريح لـ "اليوم السابع"، إنه سيتم تلقى التظلمات بمكتب إدارة شئون الطلبة بديوان عام المديرية لمدة 15 يوماً بدءاً من اليوم الأحد 13/ 2/ 2022 م وحتى يوم الأحد الموافق 27-2-2022.

وقال إن على كل متظلم اتباع هذه الإجراءات وهى توجه ولي الأمر إلى مكتب شئون الطلبة بالمديرية لملء نموذج طلب أعادة الفحص وتحديد المواد التي يرغب في التظلم من نتيجتها ودفع الرسوم المقررة لخزينة المديرية بواقع عشرين جنيهاً عن كل مادة.

وأضاف أنه يتم توجيه ولي الأمر إلى مقر لجنة النظام والمراقبة لامتحان الشهادة الإعدادية بالمجمع الخدمي للامتحانات بحي الزهور في العريش بجوار خزان المياه لتسليم الطلب وتحديد جلسة الاطلاع، ويتوجه ولي الأمر بصحبة الطالب في موعد المحدد لجلسة الاطلاع بمقر لجنة النظام لكتابة الإقرار والاطلاع على الصورة الضوئية لكراسة الإجابة في المواد المتظلم منها وكتابة الملاحظات على نموذج المعد لذلك.

وقال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، إنه تم الأربعاء الماضى ، اعتماد نتيجة الفصل الدراسى الأول "نصف العام" للعام الدراسي 2021/2022 بنسبة نجاح بلغت 79.2 ٪ من المتقدمين للامتحانات.