اليوم السابع
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"الكلمنتينا" منور فى مزارع الشرقية.. برتقال صيفى بطعم خاص.. "فيديو وصور"

الأحد، 13 فبراير 2022 01:11 م
"الكلمنتينا" منور فى مزارع الشرقية.. برتقال صيفى بطعم خاص.. "فيديو وصور"
الشرقية – فتحية الديب

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قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من إحدى مزارع الكلمنتينا "البرتقال الصيفى"، رصد خلاله مراحل زراعة البرتقال وموعد حصاده بالتزامن مع قرب حلول فصل الصيف.

 

ويقول محمد حجازى، أحد المزارعين، إن البرتقال الصيفي من الفواكه عديدة الفوائد، لافتًا إلى أن المحصول يحتاج في زراعته إلى أسمدة وكيماوي، فضلًا عن أعمال مكافحة حشرات وذبابة الفاكهة.

وأوضح خلال حديثه لـ"اليوم السابع"، أن البرتقال الصيفى يحتوى على نسبة "مزازة" نوعًا ما، وتُقبل عليه العديد من شركات تصنيع العصائر.

وأشار حجازى، إلى أن موسم حصاد الكلمتنينا يبدأ نهاية شهر أبريل من كل عام، منوهًا إلى أنه محصول يحتاج عناية خاصة وإجراءات كبيرة لمجابهة ذبابة الفاكهة.

 

الكلمنتينا (1)
الكلمنتينا (1)

 

الكلمنتينا (2)
الكلمنتينا (2)

 

الكلمنتينا (3)
الكلمنتينا (3)

 

الكلمنتينا (4)
الكلمنتينا (4)

 

 

 


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مزارع الشرقية

فاكهة الكلمنتينا

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