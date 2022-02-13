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القوى العاملة: تعيين 487 شاباً وتحرير 85 محضرا لمنشآت مخالفة بدمياط

الأحد، 13 فبراير 2022 08:35 ص
القوى العاملة: تعيين 487 شاباً وتحرير 85 محضرا لمنشآت مخالفة بدمياط وزارة القوى العاملة
كتبت ــ آية دعبس

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أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة دمياط بتعيين 487 شاباً، منهم 4 شباب قادرون باختلاف  في منشآت القطاع الخاص والاستثمارى  من خلال شهادات القيد  المرتدة "كعب العمل"، من مكاتب التشغيل، وبلغ المسجلون بها 1078 شاباً، كما تم استخراج 480 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة، فضلاً عن توفير 154 فرصة عمل .  
 
وقال الوزير: إن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 204 منشآت بنظام الدوري والحملات ، والإعادة على 95 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 34 محضراً، وعمل 16 حملة تفتيشية ، وبحث 6 شكاوى عمالية، وتم عقد 7 ندوات توعية بالمعهد العالي للحاسب الآلي بالزرقا، ومصنع انوار مكة للتفصيل والحياكة بكفر سعد، وشركة الغزل والنسيج بدمياط .
 
تلقى الوزير، تقريرا بذلك من منى الاطروش مدير المديرية ، أشارت فيه إلى أنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت  المديرية  خلال شهر يناير  الماضي  بالتفتيش على 167 منشأة ، وإعادة التفتيش على 208 منشأة أخري، وأسفر التفتيش عن تحرير 85 محضر سلامة وصحة مهنية ، وعمل 12 مذكرة غلق إداري ، وعمل 8  ندوات توعية،  فضلاً عن تلقى 37  شكوىـ وتم اتخاذ إجراء قانوني حيال  12 شكوى منها، و 4 شكاوى منها مستوفاة، و29 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة.
 
أما فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة صحياً واجتماعياً حيث قامت المديرية بصرف منحة وفاة أحد العمال بمبلغ 10 آلاف جنيه، أما فى مجال علاقات العمل تلقت المديرية 8 شكاوى عمالية تم تسوية شكوى منها ودياً ، وإحالة 2 شكوى للقضاء ، وتبقى 5 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة.
 
وأضافت مدير المديرية، أنه في مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 265 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.
 
 
 

القوى العاملة

مديرية القوى العاملة بدمياط

العمالة غير المنتظمة

السلامة والصحة المهنية

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