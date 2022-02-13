القاهرة 12 درجة.. الأرصاد تكشف درجات الحرارة الآن بمدن ومحافظات الجمهورية

كتب ــ محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن درجات الحرارة الآن على بعض مدن ومحافظات الجمهورية طبقا لرصدات محطات الهيئة العامة للأرصاد الجوية تأتى كما يلى :

القاهرة 12 درجة مئوية

الإسكندرية 16 درجة مئوية

مطروح 16 درجة مئوية

بورسعيد 16 درجة مئوية

إسماعيلية 14 درجة مئوية

أسيوط 13 درجة مئوية

الأقصر 18 درجة مئوية

أسوان 17 درجة مئوية

أبو سمبل 18 درجة مئوية

شرم الشيخ 21 درجة مئوية

الغردقة 20 درجة مئوية

سانت كاترين 10 درجات مئوية

مرسى علم 18 درجة مئوية

الطور 17 درجة مئوية

ويشهد اليوم الأحد، ارتفاع فى درجات الحرارة ، ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء و السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى ، معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد ، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه ظهرت اليوم شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 06 درجات، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 09 درجات، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 11 درجة، وسانت كاترين العظمى 18 درجات والصغرى 01 .