الرحلات الداخلية تنعش حركة السياحة بأسوان وفسحة مميزة فى نهر النيل.. لايف

أسوان - عبد الله صلاح

قدم تليفزيون "اليوم السابع" بثا مباشرا، اليوم الأحد، لانتعاش حركة السياحة فى مدينة أسوان خلال الفترة الحالية بالتزامن مع الموسم السياحى الشتوى وإجازة نصف العام.

وشهد المجرى الملاحى لنهر النيل رواجا فى حركة البواخر السياحية واللنشات النيلية بعد استقلال عدد كبير من السائحين الرحلات الداخلية لهذا النوع من السياحة الترفيهية فى نهر النيل.

ويفضل عدد من السائحين رحلات "النايل كروز" أو البواخر السياحية التى تتحرك من أسوان إلى الأقصر والعكس وسط برنامج سياحى وترفيهى وثقافى مميز يمكن خلاله زيارة المعالم الأثرية والسياحة المتوافرة بين المدينتين أقصى صعيد مصر.

وتتمتع أسوان خلال الفترة الحالية بطقس دافئ ومشمس خلال فترات النهار، وتبلغ درجة الحرارة اليوم فى أسوان العظمى 27 درجة والصغرى 12 درجة.