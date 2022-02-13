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الرئيس السيسى يتابع خطة الحكومة لبرنامج الطروحات للشركات المملوكة للدولة

الأحد، 13 فبراير 2022 02:10 م
الرئيس السيسى يتابع خطة الحكومة لبرنامج الطروحات للشركات المملوكة للدولة الرئيس السيسى يتابع خطة الحكومة لبرنامج الطروحات للشركات
كتب محمد الجالى

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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.

 
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة خطة الحكومة لبرنامج الطروحات للشركات المملوكة للدولة".

 

 

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

 


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