اليوم السابع
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الذئاب الرمادية تصنف ضمن الأنواع المحمية بعد إلغاء قرار إدارة ترامب بأمر قضائى

الأحد، 13 فبراير 2022 12:11 م
الذئاب الرمادية تصنف ضمن الأنواع المحمية بعد إلغاء قرار إدارة ترامب بأمر قضائى ذئب رمادي
كتبت : شيماء عبد المنعم

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أصبحت الذئاب الرمادية مجدداً من الأنواع المحمية فى معظم أنحاء الولايات المتحدة، بعدما أصدر قاضٍ فيدرالي فى كاليفورنيا قراراً يلغي مفعول إجراء اتخذته إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

واعتبر القاضي جيفري وايت، في حكمه، أن الهيئة التي تتولى إدارة الحياة البرية وحمايتها في الولايات المتحدة لم تراعِ بشكل كاف التهديدات التي تتعرض لها الذئاب خارج تجمعاتها الأساسية في منطقة البحيرات العظمى ومناطق جبال روكي الشمالية من خلال سحب الحماية عن النوع بأكمله، وفقا لما نشره موقع وكالة "فرانس برس".

ذئب رمادي
ذئب رمادي

وكانت إدارة ترامب، قررت في أكتوبر  2020 أن تجرّد الذئاب الرمادية من تصنيفها العائد إلى سبعينات القرن العشرين بين الأنواع المحمية لكونها كانت عرضة في تلك الحقبة لخطر الانقراض.

ومع أن القرار اتخذ في عهد ترامب، استمرت إدارة جو بايدن في الدفاع عن الإجراء أمام القضاء، ولاحظت كوليت أدكنز من مركز التنوع البيولوجي رغبة لدى الحكومتين الديمقراطية والجمهورية على السواء لوضع حد لإحياء الذئاب، وأضافت "إنه أمر محبط لأن القانون الذي يحكم حالة الأنواع المحمية ينص على استعادة هذه الحيوانات حتى تتمكن من أداء دورها في النظام البيئي".

ومنذ دخول هذا الإجراء حيز التنفيذ في يناير 2021 ، زاد بشكل كبير عدد الذئاب المقتولة في بعض الولايات ، كما هي الحال في ولاية ويسكنسن حيث قُتل أكثر من 200 ذئب في أقل من ثلاثة أيام ، مما أجبر السلطات على إنهاء موسم الصيد في وقت أبكر مما كان متوقعاً، على ما أفادت صحيفة "نيويورك تايمز".


قرار ترامب

قرارات ترامب

الذئاب الرمادية

القضاء الامريكى

الحيوانات المهددة بالانقراض

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