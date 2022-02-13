الخيانة أحد أسباب هدم البيوت العامرة.. قصص نرصدها من محكمة الأسرة

كتبت أسماء شلبى

"سيدات اضطرت للوقوف داخل محكمة الأسرة، بعد تعرضهن للخيانة الزوجية على يد أزواجهن، لتدمر استقرار زيجاتهن بعد شهور أو سنوات، ويصبحن مجبرين على التخلي عن حقوقهن الشرعية، أو يتحولن لزوجات على الورق لا هي زوجة لها كامل الحقوق، ولا هي مطلقة تستطيع أن تبحث عن زوج مناسب لها أو حتى نفقة عادلة، إذا استمرت عازبة لترعى أولادها، تحت مسمى "تعليق الزوجة" الذى يتخذه بعض الأزواج كوسيلة لإجبار السيدات على التخلي عن حقوقهن الشرعية نكاية بالزوجات، بينما يعيش الزوج حياته بشكل كامل مع زوجته الجديدة، وأحيانا يسرق أمومة زوجته ويمنح لـ "ضرتها" حق رعاية أطفاله.

زوجة:" منح طفلي لزوجته واتفقا أن يسقطا حقوقي باتهامات تمس الشرف"

صراع محتدم.. هذا ما رصدناه خلال البحث عن قضايا الخلع والطلاق تحت بند-الخيانة الزوجية-، لتصرح أحد الزوجات بمحكمة الأسرة بإمبابة عن مأساة عاشتها بعد أن قرر زوجها مد يد المساعدة لزميلته دون علمها، ومنحها أموالها، لتؤكد:" تزوجت بعد قصة حب، ولكني اكتشفت أخلاقه بعد الجواز وصبرت بعد أن حملت بطفل منه، ليلاحقني بالسطو على أموالي لمنحها للسيدات التي يعرفهم وأخرهم زميلته بالعمل".

‪ وتحكي الزوجة:"لم أتخيل أن تؤل حياتي إلى تلك الكارثة بعد أن تحفظ زوجي على طفلي، ومنحه لزوجته الجديدة، لتربيه وحاول أن يسقط حقوقي الشرعية بدعوي نشوز، وادعوا باتهامات باطلة ارتكابي جرائم تمس الشرف وهو ما قمت على أثره بالحصول على حكم ضده بالسب والقذف".

زوجة ضبطت زوجها وجارتها فى وضع مخل فتسبب لها بعاهة

مأساة أخرى لزوجة بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة، لزوجة عانت من العنف الزوجي والتعرض للضرب والإهانة والاحتجاز على يد زوجها، لتخرج من زيجتها بعاهة-وفقا لوصفها- بعد أن قرر الزوج معاقبتها على فضحه وصديقاتها المنفصلة بعد أن دخلت ووجدتهم بمنزلها فى وضع مخل.

وتكمل الزوجة فى دعوى الطلاق للضرر:" صبرت على الحياة مع زوج نصاب أعتاد ارتكاب الأعمال غير القانونية، ورغم محاولاتي الطلاق أكثر من مرة فشلت، بسبب رفض أهلي حتى يتهربوا من مسئولية رعاية 3 أطفال، وخلال تلك المدة عانيت بسبب ملاحقة زوجي لى وتهديدي بالتخلص مني بعد أن اتهمني بفضحه وكشف سره وعلاقته مع جارتي المنفصلة حديثا".

زوجة تطالب بتمكينها من فيلا ثمنا لخيانة زوجها

" زوجي حاول إثبات نشوزي بسبب رفضي مكوثي معه تحت سقف واحد بعد علمي بعلاقته بأحدي السيدات المتزوجات، وتخططيهما لطلاقها والزواج منه، ومحاولته إجباري على المكوث على ذمته خوفا من مطالبتي بالمؤخر البالغ 5 مليون جنيه، وقائمة المنقولات والشركة المملوكة لنا، وهو ما أصابني بضرر بالغ".. بتلك الكلمات وقفت زوجة تطالب بدعوي تمكين لمسكن الزوجية-فيلا-، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، بعد زواج دام بينهما 11 عام.

وأشارت الزوجة" لم أتوقع أن زوجى سيطعنني فى ظهري ويخونني، ويستغل غيابي بسبب سفري لتنسيق العمل الذى نتشاركه سويا، لأعلم علاقته بتلك السيدة-التي دمرت حياتي-، ومحاولتهم سرقة حقوقي الشرعية، مما دفعنى لطلب الطلاق" .

زوجة تطالب حبس زوجها..وتؤكد:" خرجت من المستشفى وجده على علاقة بأخري"

"استغل غيابي أثناء خضوعي للعلاج ومعاناتي من المرض، وأصبح على علاقة بأخري، ومنحها منقولاتي ومصوغاتي الذهبية، مما دفعني لطلب الطلاق وحبسه بعد تخلفه عن سداد حقوقي ومصروفاتي العلاجية".. بتلك الكلمات قصت زوجة معاناتها مع زوجها بعد تدهور حالتها الصحية لجراحة تكلفت 70 ألف جنيه.

وأشارت المدعية إلى صدور أحكام سابقة بإلزامه بسداد ما يقرب من 350 ألف متجمد عن 3 سنوات تركها معلقة، وذلك بعد ثبوت قدرة الزوج على الوفاء، وقيامه بمطاردتها بسبب رفضه تركها تعيش دون التعرض للأذى على يديه، وقيامه بتهديدها بعد لجوئها للقضاء لاسترداد حقوقها، وذلك بالرغم من يسار حالته المادية، ورفضه دفع مبالغ النفقة.