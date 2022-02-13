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الحكومة تنفى تسبب وصلات الغاز الطبيعي للسخانات في حالات اختناق للمواطنين

الأحد، 13 فبراير 2022 10:10 ص
الحكومة تنفى تسبب وصلات الغاز الطبيعي للسخانات في حالات اختناق للمواطنين انفوجراف المركز الاعلامي لمجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تسبب وصلات الغاز الطبيعى للسخانات فى حالات اختناق للمواطنين، تواصل المركز مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتسبب وصلات الغاز الطبيعى للسخانات فى حالات اختناق للمواطنين، مُشددةً على سلامة وجودة كافة توصيلات الغاز الطبيعى بالمنازل ومطابقتها لكافة معايير الأمان العالمية، وأن الغاز الطبيعى غير سام وله رائحة مميزة تكتشف عند التسريب، مُؤكدةً أن حالات الاختناق التى تم رصدها لا ترجع لوجود أى تسريب بوصلات الغاز الطبيعى بالمنازل.

 

وأوضحت الفحوصات أن تلك الحالات ترجع إلى الاختناق بغاز أول أكسيد الكربون الناتج من حدوث احتراق غير كامل نتيجة لتصرفات فردية للعملاء، وأن حالات الاختناق بأول أكسيد الكربون من الممكن حدوثها أيضاً عند استخدام أنبوبة البوتاجاز أو الدفايات أو إشعال الفحم، مُهيبةً بالمواطنين عدم التعامل نهائياً مع مهمات الغاز حفاظًا على سلامتهم، والاتصال الفورى فى حالات الطوارئ على الرقم "129"طوال 24 ساعة على مدار الأسبوع.

 

وفى سياق متصل، هناك مجموعة من الإرشادات الواجب إتباعها لتجنب حدوث حالات الاختناق بغاز أول أكسيد الكربون، والتى يتمثل أبرزها في: عدم العبث نهائيًا بمهمات الغاز الطبيعى أو اللجوء إلى أشخاص غير مؤهلين للتعامل معها أو استخدام خامات غير معتمدة، على أن يكون التعامل فقط مع الشركات المعتمدة، مع عدم سد فتحات التهوية الخاصة بالسخانات (الهواية) نهائياً، إذ يلجأ بعض المواطنين إلى إلغائها أو سدها خاصةً مع برودة الطقس، فضلاً عن عدم إلغاء المدخنة الخاصة بالسخان، مع ضرورة التأكد من غلق صنابير المياه الساخنة حال انقطاع المياه، حيث أنه قد يؤدى عدم غلقها إلى تشغيل السخان بصفة مستمرة دون توقف وبدون علم المستخدم.

 
انفوجراف المركز الإعلامي
انفوجراف المركز الإعلامي

 


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اليوم السابع بلس

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