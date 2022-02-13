الحكم على عاطل بتهمة قتل شاب فى الأميرية اليوم

تصدر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عادل أبو المال، حكمها على عامل و2 آخرين، بتهمة قتل شاب طعنا بسلاح أبيض أمام منزله فى الأميرية.

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين جمال رزق، وأمجد أمين فرنسيس، بأمانة سر محمد لاشين، وعبدالله أبو ضيف.

وكان رئيس مباحث قسم شرطة الأميرية، تلقى بلاغا من شرطة النجدة بوفاة الشاب إثر إصابته بجرح نافذ في الصدر.

انتقل رجال المباحث للمكان، وتبين سابقة حدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب خلافات سابقة، بسبب تعرض القاتل للجيران بالأذى، حيث قامت أسرة المتوفى بعمل محضر فى قسم الشرطة بعدم التعرض، وتبين أن المجنى عليه كان عائدا إلى منزله، وتشاجر معه المتهم، وقام بطعن المجنى عليه بعدة طعنات نافذة.