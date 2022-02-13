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الجيش الأوكراني: وضعنا خطة دفاعية تشمل أكثر من سيناريو للغزو الروسي

الأحد، 13 فبراير 2022 06:26 م
الجيش الأوكراني: وضعنا خطة دفاعية تشمل أكثر من سيناريو للغزو الروسي اوكرانيا
كتب أحمد عرفة

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أكد الجيش الأوكراني، أنه تم الانتهاء من الخطة الدفاعية التي تضع أكثر من سيناريو للغزو الروسي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل، وأضاف الجيش الأوكراني: تم نشر بطاريات صواريخ مضادة للطائرات على طول خطوط التماس.

من جانبه قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان: سنرد بشكل حاسم إن تحركت روسيا ضد أوكرانيا، وأضاف مستشار الأمن القومي الأمريكي: سنواصل دعم أوكرانيا إن قامت روسيا بغزوها.

وقبلها قال جيك سوليفان مستشار الأمن القومى الأمريكى، إن لدى الولايات المتحدة الأمريكية معلومات حول تخطيط لهجوم على أوكرانيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

وأضاف مستشار الأمن القومى الأمريكى، أنه يجب أن يستعد العالم لاجتياح روسيا لأوكرانيا، موضحا أن الغزو الروسى لأوكرانيا قد يحدث قبل أو بعد الألعاب الأولمبية.

 

وتابع مستشار الأمن القومى الأمريكى: "لا يمكن تحديد اليوم الذى ستغزو فيه روسيا أوكرانيا".

 

وفى وقت سابق قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن وزير الدفاع البريطانى، بن والاس سيعود إلى المملكة المتحدة من عطلة عائلية فى أوروبا فى وقت مبكر بسبب مخاوفه بشأن "تدهور الوضع فى أوكرانيا".

 


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