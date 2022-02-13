التطعيم مع الإصابة بكورونا.. مزيج يوفر مناعة فائقة ضد الفيروس التاجى

كتبت فاطمة خليل

كشفت دراسة حديثة عن أن تلقى لقاح كورونا والإصابة بعدوى الفيروس التاجي معًا قد يوفران "مناعة فائقة" ضد الإصابة بكورونا، وتشير النتائج إلى أن "المناعة الهجينة" الناتجة عن التطعيم والعدوى تتضمن أقوى استجابة مناعية، يسميها البعض "مناعة فائقة".

وقال الباحثون أن ترتيب التطعيم والعدوى لم يحدث فرقًا كبيرًا في الوصول إلى هذه المناعة.

مع وجود الكثير من الأشخاص، بما في ذلك الأفراد الذين تم تطعيمهم بالكامل، والإصابة بفيروس كورونا، يرغب الباحثون في فهم كيف يمكن أن يؤثر مزيج التطعيم والعدوى على الاستجابة المناعية.

وفى الدراسة التي أجرتها جامعة أوريجون للصحة والعلوم الأمريكية (OHSU) والتي نشرت في Science Immunology ، يفحص العلماء استجابة الجسم المضاد للأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم وقت الإصابة ولكن تم تطعيمهم فيما بعد.

ومع زيادة معدلات التطعيم، يسجل أخصائيو الرعاية الصحية المزيد من الإصابات الخارقة ويشمل هذا النوع من العدوى شخصًا تم تطعيمه بالكامل ويصاب بفيروس كورونا.

بالمقارنة مع الأشخاص غير الملقحين، فإن الأفراد الذين تم تطعيمهم أقل عرضة للإصابة بمرض شديد أو الوفاة من كورونا، وفقًا لتقرير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC).

وأوضح الدكتور فيكادو تافيس، المؤلف الرئيسي المشارك للدراسة والأستاذ المساعد في علم الأحياء الدقيقة الجزيئي وعلم المناعة في جامعة أوريجون: "إن احتمال الإصابة بالعدوى الخارقة مرتفع نظرًا لوجود الكثير من متغيرات كورونا حولنا في الوقت الحالي".

يعرف العلماء أن عدوى كورونا توفر درجة من المناعة الطبيعية، ولكن هناك الكثير من الجدل حول المدة التي تستمر فيها هذه المناعة ومدى فعاليتها، مقارنة بالحصانة التي يوفرها التطعيم.

نظرًا للمعدلات المرتفعة الحالية للعدوى الخارقة، وبالنظر إلى أن بعض الأشخاص يتلقون التطعيم بعد الإصابة بالفيروس، فإن الباحثين مهتمون بكيفية تأثير هذه العوامل على الاستجابة المناعية للجسم.

جمع مؤلفو الدراسة الحديثة بيانات من 104 مشاركًا، قسموا إلى ثلاث فئات:

-الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل مصابين بعدوى كورونا.

-الأشخاص الذين أصيبوا بعدوى كورونا متبوعًا بالتطعيم

-الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل وليس لديهم تاريخ من الإصابة بعدوى كورونا.

ضمت المجموعة الأولى 31 مشاركا، والثانية 31 مشاركا، والثالثة 42 مشاركا.

أخذ العلماء عينات دم من المشاركين وعرضوهم لفيروسات حية مختلفة من كورونا ثم قاموا بقياس الاستجابة المناعية.

قرر الباحثون أنه لا يهم ما إذا كان شخص ما قد تلقى اللقاح أولاً أو أصيب بالعدوى أولاً.

وقال الدكتور تافيسي: "لا فرق بين الإصابة بالعدوى ثم التطعيم أو التطعيم ثم الإصابة بعدوى كبيرة، وفي كلتا الحالتين، ستحصل على استجابة مناعية قوية حقًا - عالية بشكل مذهل."

وحدد الباحثون أيضًا أن الاستجابة المناعية "الهجينة" تكون قوية بغض النظر عن العمر، في حين أن الاستجابة من اللقاح فقط تميل إلى الانخفاض مع تقدم العمر.

وجد الفريق أن الاستجابة المناعية الهجينة قوية بغض النظر عن كيفية حصول الناس على هذه المناعة، ومع ذلك ، لا يزال من الأفضل الحصول على التطعيم أولاً واتخاذ خطوات لمنع العدوى.

وأوضح الدكتور تافيس: "نحن نضع أنفسنا بشكل أفضل من خلال التطعيم، وإذا جاء الفيروس ، سنحصل على حالة أكثر اعتدالًا وننتهي بهذه المناعة الفائقة."



