البنك الدولى: علينا تصور طريقة للتعافى الأخضر لنتمكن من الاستجابة للأزمات المستقبلية

بيشوى رمزى

قالت آيات سليمان المدير الإقليمى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولى، إن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لديها فرصة هامة من تسريع وتيرة التكيف مع تغير المناخ واعتناق عدد من الحلول الخضراء، وإلا سيكون هناك مشكلات وتحديات تؤثر على الصحة العامة والازدهار فى المنطقة.

وأضافت "يجب علينا أن نتصور طريقة للتعافى الأخضر من أجل التمكن من الاستجابة للأزمات المستقبلية" مشيرة إلى أن الجائحة أدت إلى تعزيز الفقر فى المنطقة، وواجهت عددا من الأزمات الاقتصادية، التى أدت إلى زيادة البطالة.

ووجهت التهنئة إلى مصر لاستضافتها لقمة المناخ نهاية العام الجارى، وإلى الإمارات العربية المتحدة التى تستضيفها العام المقبل.

وقالت آيات سليمان أن هذه فرصة مواتية مصر للاطلاع بدورها القيادى فى مجال مكافحة التغير المناخى، مشيرة إلى أن هناك أدلة على أن التغير المناخى سيتواجد لفترة طويلة وسيؤثر على المجتمعات.

وأضافت أن منطقة البحر المتوسط سوف تشهد تراجعًا فى الأمطار، وسيرتفع مستوى البحر بمعدلات كبيرة، وسيؤدى التلوث بيئى إلى خسارة 3% من الناتج المحلى على مستوى العالم، ومصادر المياه تتأثر بتغير المناخ؛ مما سيؤدى إلى التأثير السلبى على قدرة الأشخاص والمجتمعات على الاستجابة لتغير المناخ.

ودعت إلى تبنى خطة عمل خضراء وشاملة للجميع، مشيرة إلى أنه فى عام 2050 من المتوقع أن يتضاعف عدد سكان المنطقة، ونحتاج إلى 300 مليون وظيفة لملاحقة النمو السكانى، وحلول التنمية الخضراء توفر وظائف لشباب الغد، مؤكدة أن التوجه للمصادر الجديدة من الطاقة يقلل الكربون، ويحقق مزايا اجتماعية واقتصادية.

وأشارت إلى أن الطاقة الجديدة يمكن أن توفر للعالم أكثر من 2 مليار وظيفة، خلال السنوات القادمة، وفى المغرب على سبيل المثال تعمل البلاد خلال السنوات الثلاثين القادمة على خلق مليون وظيفة فى مجال الطاقة الجديدة.

وأوضحت أن التحول للتكنولوجيا الخضراء قد يؤدى لزيادة إنتاج المحاصيل الزراعية واستهلاك مياه أقل، مشيرة إلى أن عدم معالجة المياه يؤثر على الصحة العامة ويضيع فرص قائمة.

وقالت إنه أن الأوان لتحسين خبرات المرأة والشباب وأن يستفيدوا من التكنولوجيا الخضراء وذلك من خلال عمليات التدريب.

وشددت على أن النهج الأخضر الشامل سيساعد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخروج من الجائحة والتقدم نحو المستقبل، مشيرة إلى أن البنك الدولى أطلق برنامج المستقبل الأخضر للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأضافت "أننا نركز على تحويل الاقتصاد نحو الاقتصاد الأخضر"، مشيرة إلى أن التنمية المستدامة وتغير المناخ والجائحة هى أهم تحديات تواجهها منطقتنا.