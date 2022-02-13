الأرصاد: غدا ارتفاع بالحرارة وشبورة كثيفة على الطرق والعظمى بالقاهرة 20 درجة

كتب ــ محمود راغب

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الاثنين، ارتفاعا فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية ، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد ، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن غدا شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الاثنين: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجات، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 06 درجات، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 09 درجات، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 10 درجات، وسانت كاترين العظمى 15 درجات والصغرى 02 .