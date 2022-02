احتجاجات على فرض لقاح كورونا فى أستراليا واعتقال 3 متظاهرين.. فيديو

ألقت الشرطة الأسترالية القبض على 3 أشخاص اليوم /السبت/ خلال احتجاج أمام مبنى البرلمان في كانبرا على فرض لقاح كورونا.



وقالت الشرطة في بيان - وفق ما نقلته شبكة إس بي إس الاسترالية - إن رجلاً تم اتهامه بارتكاب جرائم متعددة بعد أن قاد شاحنته عبر حاجز على الطريق، بينما تم احتجاز رجلين آخرين لخرق الأمن.

