احتجاجات على فرض لقاح كورونا فى أستراليا واعتقال 3 متظاهرين.. فيديو

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ألقت الشرطة الأسترالية القبض على 3 أشخاص اليوم /السبت/ خلال احتجاج أمام مبنى البرلمان في كانبرا على فرض لقاح كورونا.



وقالت الشرطة في بيان - وفق ما نقلته شبكة إس بي إس الاسترالية - إن رجلاً تم اتهامه بارتكاب جرائم متعددة بعد أن قاد شاحنته عبر حاجز على الطريق، بينما تم احتجاز رجلين آخرين لخرق الأمن.

وأضافت الشرطة إن المتظاهرين البالغ عددهم 10 آلاف متظاهر كانوا "حسني التصرف بشكل عام".



جاء ذلك في الوقت الذي قال فيه رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون إنه يتفهم مخاوف أولئك الذين يحتجون على فرض اللقاحات، مضيفا أن استراليا دولة حرة ولديهم الحق في الاحتجاج. أود أن أطلب منهم القيام بذلك بطريقة سلمية ومحترمة".



وتابع أن الحكومة الفيدرالية لم تدعم سوى فرض اللقاح على العاملين في دور رعاية المسنين وذوي الاحتياجات وكذلك العاملين الصحيين الذين قد يواجهو مواقف شديدة الخطورة.