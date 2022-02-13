إعادة انتخاب فرانك شتاينماير رئيسًا لألمانيا للمرة الثانية

أعلنت رئيسة الجمعية العمومية الاتحادية فى ألمانيا، بيربل باس، اليوم الأحد، إعادة انتخاب الرئيس الألمانى فرانك - فالتر شتاينماير لفترة ثانية، حيث حصل على 1045 صوتا من إجمالى 1437 صوتاً، ما يعنى نحو 73 % من التأييد.

وضمنت الأغلبية الكبيرة لأحزاب الائتلاف الحاكم الحزب الاشتراكى الديمقراطى وحزب الخضر والحزب الديمقراطى الحر، بالإضافة إلى حزبى المعارضة حزب المستشارة السابقة أنجيلا ميركل المسيحى الديمقراطى وشقيقه الأصغر الحزب المسيحى الاجتماعى البافاري، فوز وزير الخارجية الأسبق (66 عاما) بفترة ولاية ثانية من أول جولة تصويت.

ووصل عدد الأصوات الصحيحة إلى 1425 صوتا مقابل 12 صوتا باطلا، وبذلك يكون شتاينماير هو خامس رئيس ألمانى يحصل على فترة ولاية ثانية.

فى المقابل، تلاشت فرص المرشحين المنافسين من الأحزاب الأخرى فى الفوز، حيث حصل الطبيب جيرهارد ترابرت، مرشح اليسار على 96 صوتا، وحصل الاقتصادى ماكس أوته، مرشح حزب البديل من أجل ألمانيا وهو عضو بالحزب المسيحى على 140 صوتا، وحصلت الفيزيائية شتيفانى غيباور مرشحة حزب "الناخبون الأحرار" على 58 صوتا.

وشتاينماير سياسى من الحزب الاشتراكى الديمقراطي، وهو يحظى بقبول جميع الأطراف والقوى الديمقراطية فى البلاد، وقبيل بدء اجتماع الجمعية العمومية الاتحادية، أشاد وزير الزراعة الألمانى جيم أوزديمير من حزب الخضر الشريك فى الائتلاف الحاكم، بالرئيس القديم الجديد معرباً أن فرانك-فالتر شتاينماير، أظهر خلال الخمسة أعوام الماضية أنه الشخص الذى يمكنه توحيد البلاد" فى ظل فترات تزايد الاستقطاب، وتابع أن هذا ما يفعله بالضبط، ولهذا سوف أنتخبه.