إصلاح خط مياه ورفع السدود من ترعة الرشيدية لتوصيل مياه الري بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكنت الوحدات المحلية بمدن وقرى محافظة كفر الشيخ من تنظيم حملات لرفع الإشغالات وأعمال النظافة بالورديات الثلاثة، والاستجابة لشكاوى المواطنين، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ومنها إصلاح خط مياه، ورفع السدود من الترعة الراشيدية لتوصيل مياه الرى إلى أهالى قرية برج مغيزل، إضافة لفرد السن بطرق عدد من القرى تمهيداً لرصفها، وتطوير عدد من محطات القطارات، وانشاء صفايات أمطار جديدة.

وأشرف شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي غازي،على اصلاح خط مياه 12 بوصة من الشواذليه الخاص بمياه إصلاح شالما سيدي سالم بمعرفة شركة مياه الشرب والصرف الصحى. وأشرف السيد عبدالستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، على استكمال الأعمال التمهيدية ورفع البيارات و انشاء صفايات الأمطار بشارع الدلتا ضمن الخطة الإضافية لعام 2020/2021، كما تابع استكمال اعمال تطوير محطة قطار شباس الشهداء، وأعمال النظافة ورفع المخلفات بمدينة وقرى مركز دسوق.

وتابع الدكتور أيمن خلف الل،ه رئيس مدينة برج البرلس، أعمال النظافة والتجميل وذلك لرفع كفاءة النظافة العامة وبالتواجد الميداني الدكتور وائل عبد الحميد مجد، نائب رئيس المدينة للنظافة والتجميل والتنسيق الحضاري، ومسح وتمهيد الشوارع الرئيسية والفرعية والمداخل والمخارج ومحيط المدارس وطريق والمقابر الكورنيش وطريق الرافد الموازي للطريق الدولي.

وتابع جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الرياض.أعمال النظافة والتجميل، لرفع كفاءة النظافة العامة بالقرى، مشدداً باستمرار رفع مستوى الخدمات وتحسين المرافق العامة، ورفع القمامة والمخلفات ومتابعة مسح وتمهيد الشوارع الرئيسية والفرعية والمداخل والمخارج ومحيط المدارس وطريق والمقابر وطريق الرافد الموازي للطريق الدولي، وتابع الأعمال الجارية بقرية الفيروز ، وفرد السن وتشغيله بقرية أم القرى تسليك بالوعاتالصرف الصحي بالقرية، وتابع حملة النظافة علي الرافد الدولي.

وأشرف ياسر خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس، على رفع السدود من الترعه الراشيدية لتوصيل مياه الرى إلى أهالى بقرية برج مغيزل، و تم فتح بوابات طلمبات زغلول لرفع المياه فى الترعة الراشيدية لأهالى قرى برج مغيزل والقرى المجاورة.

وتابع على سلامة، رئيس مركز ومدينة سيدي غازي، اعمال النظافة اليومية ورفع المخلفات أولا بأول وإزالة المتولد اليومى من القمامة ورفع التراكمات والمخلفات ونقلها للمقلب العمومى لرفع مستوى الخدمات وتحسين المرافق العامة بالشوارع الرئيسية والفرعية والطرق العامة.



إصلاح خط مياه ١٢ بوصه من الشوازليه الخاص بمياه إصلاح شالما سيدي سالم



ة استكمال الأعمال التمهيدية ورفع البيارات و انشاء صفايات الامطار بشارع الدلتا



تطوير محطة شباس الشهداء



تطوير محطة قطار شباس



جانب من أعمال فرد السن



جانب من تطوير محطة شباس الشهداء