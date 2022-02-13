إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الغربى بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهد الطريق الصحراوى الغربى دائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، انقلاب سيارة على الطريق مما نتج عنه إصابة 3 بإصابات متفرقة وتم نقل المصابين لمستشفى سوهاج العام لتلقى العلاج وتم رفع أثار الحادث من على الطريق وإعادة حركة السير عقب توقفه جزئيا.

كان اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من خدمات تأمين الطريق الغربى بوقع حادث انقلاب سيارة ووجود مصابين تم نقلهم للمستشفى للعلاج.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين، مدير إدارة المباحث الجنائية، والعميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والعميد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الجنوب بإنقلاب سيارة ومصابين بالطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز جرجا حيث تبين أنه أثناء سير السيارة ملاكي " قيادة المدعو عادل م ر ع 33 سنة سائق ويقيم الخصوص القليوبية إختلت عجلة القيادة بيده نتيجة إنفجار الإطار الأمامي الأيمن مما أدي لإنقلابها علي جانب الطريق.

نتج عن الحادث إصابة كل من قائد السيارة " كدمه بالقدم اليمني " وسعيده ش ع ا إ 37 سنة ربة منزل وتقيم أرمنت الأقصر " جرح بالجبهه " وهبه ش ع ا إ 38 سنة ربة منزل وتقيم الخصوص القليوبية " إشتباه كسر باليد اليسري وتم نقلهم لمستشفي سوهاج العام من مستقلي السيارة.

وبسؤال قائد السيارة والمصابين قرروا بمضمون ما تقدم ونفوا الشبهة الجنائية وتم رفع آثار الحادث والتحفظ علي السيارة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.