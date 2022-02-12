تصادم دراجة بخارية برصيف محور عدلى منصور وسقوط قائدها بالترعة في بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

شهد محور عدلى منصور بمدينة بنى سويف مساء السبت، تصادم دراجة بخارية برصيف المحور، وسقوط قائدها من أعلى الكوبري في ترعة الإبراهيمية، ولم يعثر الأهالى على الجثمان حتى الآن.

تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد إبلاغ الأهالى بسقوط شخص من أعلى محور عدلى منصور فى ترعة الإبراهيمية، عقب تصادم دراجتة البخارية برصيف المحور.

وعلى الفور هرعت سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ ، فيما هرعت قوات الإنقاذ النهرى للبحث عن الجثة داخل مياه ترعة الإبراهيمية.