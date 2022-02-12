اليوم السابع
Ads
السبت، 12 فبراير 2022 07:41 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

تصادم دراجة بخارية برصيف محور عدلى منصور وسقوط قائدها بالترعة في بنى سويف

السبت، 12 فبراير 2022 07:10 م
تصادم دراجة بخارية برصيف محور عدلى منصور وسقوط قائدها بالترعة في بنى سويف اسعاف - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهد محور عدلى منصور بمدينة بنى سويف مساء السبت، تصادم دراجة بخارية برصيف المحور، وسقوط قائدها من أعلى الكوبري في ترعة الإبراهيمية، ولم يعثر الأهالى على الجثمان حتى الآن.

تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد إبلاغ الأهالى بسقوط شخص من أعلى محور عدلى منصور فى ترعة الإبراهيمية، عقب تصادم دراجتة البخارية برصيف المحور.

وعلى الفور هرعت سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ ، فيما هرعت قوات الإنقاذ النهرى للبحث عن الجثة داخل مياه ترعة الإبراهيمية.


بنى سويف

اخبار بنى سويف

اخبار المحافظات

محافظة بنى سويف

محور عدلى منصور ببنى سويف

حادث سير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة