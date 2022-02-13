إزالة حالات تعد على أراضى أملاك الدولة بمنطقة حى المطار فى الأقصر.. صور

الأقصر - أحمد مرعى

قاد رجال رئاسة مدينة الأقصر، بقيادة العميد طارق لطفي رئيس المدينة، وبمشاركة شعبان طايع رئيس حى المطار، حملة مكبرة لإزالة التعديات، بالتنسيق مع مديرية أمن الأقصر بمشاركة اللواء محمد الصاوي مساعد مدير أمن الأقصر، والمقدم محمد شبايك مأمور قسم شرطة الأقصر، والرائد أحمد جادو رئيس مباحث البندر، مما أسفر عن إزالة 4 حالات تعدي متنوعة.

وأسفرت جهود الحملة التى خرجت في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بتنفيذ أعمال حملات الموجة 19 لإزالة التعديات المرحلة الثانية على أراضي الدولة بنطاق المحافظة، والتي بدأت يوم 6 فبراير وتستمر حتى 26 فبراير، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة الحفاظ على حق الدولة واسترداد الأراضي المتعدي عليها وحماية مجرى نهر النيل وإزالة التعدى على الأراضى الزراعية والأراضي المملوكة للدولة، مما أسفر عن إزالة عدد 4 حالات تعدي.

وشملت تلك التعديات مايلي:- (تنفيذ قرار بشارع مستجد ترابي متفرع من شارع موقف الزناقطة بمنطقه حي المطار المخالفه : بناء سور من الطوب الابيض والمونة الاسمنتيه بدون ترخيص من السلطه المختصه وعلى ارض املاك الدوله - تنفيذ قرار بالقطعه 6 بحوض الحاجر 22 زمام الاقصر املاك دوله خاصه بمنطقه حي المطار والمخالفه: بناء بالطوب الابيض والمونة الاسمنتيه والسقف بالخشب والجريد بمسطح 200 م2 - تنفيذ قرار بشارع الزناقطه العمومي بمنشاه العماري بمنطقه حي المطار المخالفة: بناء سور من الطوب الابيض والمونة الاسمنتيه بمسطح 200 م2 - تنفيذ قرار بشارع نجح عطيتو منشاه العماري بجوار بنزينه عواد بمنطقه حي المطار المخالفه: بناء سور من الطوب الابيض والمونة الاسمنتيه وغلق الشارع بدون ترخيص من السلطه المختصه (ضلع واحد) 3م × 3م، وتم فتح الطريق، بإجمالى مساحة 934 م2 تقريباً، وتمت جميع الإزالات حتى مستوي سطح الأرض)، حيث تم ذلك بالتنسيق مع إدارة أملاك الدولة بالمحافظة، والإدارة الهندسية بمجلس مدينة الأقصر وبمعاونة الحملة الميكانيكية للمدينة.



إزالة عدد 4 حالات تعدى على أراضي أملاك الدولة (1)



إزالة عدد 4 حالات تعدى على أراضي أملاك الدولة (2)



إزالة عدد 4 حالات تعدى على أراضي أملاك الدولة (3)



إزالة عدد 4 حالات تعدى على أراضي أملاك الدولة (4)