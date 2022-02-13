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أهل شمال سيناء يبدأون بناء مقر لجامعة الأزهر بالعريش بجهود ذاتية.. صور

الأحد، 13 فبراير 2022 10:54 ص
أهل شمال سيناء يبدأون بناء مقر لجامعة الأزهر بالعريش بجهود ذاتية.. صور
شمال سيناء ـ محمد حسين

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نقل تليفزيون اليوم السابع من مدينة العريش بشمال سيناء، انطلاق العمل فى مشروع إنشاء نواة لفرع جامعة الأزهر على أرض شمال سيناء بجهود ذاتية من أبناء مدينة العريش.

وظهرت مشاهد لبدء العمل فى المشروع فى أول مراحله، وما يقوم به الأهالى بجهود كلا على حسب قدرته فى تقديم الدعم لإتمام المشروع وبناء كليات جديدة لجامعة الأزهر.

قال عبد الكريم بدوي، من أصحاب مبادرة بناء مقر الجامعة، والذى استهلها  بالتبرع بالأرض، انه تم الحصول على الموافقة على الإنشاء من الأزهر الشريف وجامعة الأزهر، وتحظى بدعم ومؤازرة من كل جهات العمل التفيذى والاختصاص بشمال سيناء، لأنها تحقق حلم طال انتظاره لأهالى شمال سيناء.

أوضح "بدوى"، انه تخصص جزء من الأرض للبناء بواقع 27 × 56 متر من المساحة الإجمالية 1512متر مربع، ويسير العمل وفقا للرسومات الهندسية والمواصفات التى تم اعتمادها من جامعة الأزهر.

وأشار إلى أن البناء يتكون من 5 طوابق، الطابق الأرضي مخصص للمكاتب والإدارة والمخازن والعمداء، ومكاتب أعضاء هيئة التدريس، و4 أدوار كل دور قاعتين رئيسيتين، و كل قاعة فيها مساحتها 12 × 16 متر بدون أعمدة، ومكاتب خدمية لكل دور ولأعضاء هيئة التدريس.

وأوضح أن البداية بـ 3 كليات للبنات وهى دراسات إسلامية، شريعة وأصول الدين، الفقه الإسلامي.

أضاف المهندس محمد أبو النيل مهندس الإنشاءات بالموقع أن ماتم حتى اليوم رفع وصب الأعمدة الخاصة بالمبنى بعد انتهاء القواعد الأساسية للمبنى، بجهود تبرعات أهل الخير العينية للموقع، لافتا إلى أن موقع الإنشاء يقع بمنطقة المرحلة الرابعة بمدينة العريش.

الإنشاءات
الإنشاءات

 

موقع-المشروع
موقع-المشروع

 

موقع-المشروع-(2)
موقع-المشروع-(2)

 

مواد-البناء
مواد-البناء

 

محرر-اليوم-السابع-مع-القائمين-على-المشروع
محرر-اليوم-السابع-مع-القائمين-على-المشروع

 

ظهور-المبانى
ظهور-المبانى

 

رفع-الأعمدة
رفع-الأعمدة

 

حديد-التسليح
حديد-التسليح

 

حجر-اساس-بداية-المشروع-ومن-الخلف-ظهور-الانشاءات
حجر-اساس-بداية-المشروع-ومن-الخلف-ظهور-الانشاءات

 


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