انطلاق العمل فى بناء مقر لفرع جامعة الأزهر بشمال سيناء.. صور

شمال سيناء - محمد حسين

تشهد مدينة العريش بشمال سيناء، انطلاق العمل فى مشروع إنشاء نواة لفرع جامعة الأزهر على أرض شمال سيناء بجهود تطوعية من أبناء مدينة العريش .

قال عبد الكريم بدوي، من أصحاب مبادرة بناء مقر الجامعة، والذى استهلها بالتبرع بالأرض، انه تم الحصول على الموافقة بالإنشاء من الإمام الأكبر شيخ الأزهر وجميع الأجهزة المعنية من المسؤولين.

وأضاف فى تصريحات صحفية، أنه تم تخصيص جزء من الأرض للبناء بواقع 27 × 56 متر من المساحة الإجمالية 1512متر مربع، ويسير العمل وفقا للرسومات الهندسية المواصفات من جامعة الأزهر.

وأشار إلى أن البناء يتكون من 5 طوابق، الطابق الأرضي مخصص للمكاتب والإدارة والمخازن والعمداء، ومكاتب أعضاء هيئة التدريس، و4 ادوار كل دور قاعتين كل قاعة فيها مساحتها 12 × 16 متر بدون أعمدة، ومكاتب خدمية لكل دور ولأعضاء هيئة التدريس، موضحا ن البداية بعدد 3 كليات للبنات وهى دراسات إسلامية، شريعة وأصول الدين، الفقه الإسلامي.

أضاف المهندس محمد أبو النيل مهندس الإنشاءات بالموقع أن ماتم حتى اليوم رفع وصب الأعمدة الخاصة بالمبنى بعد انتهاء القواعد الأساسية للمبنى، بجهود تبرعات أهل الخير العينية للموقع، لافتا إلى أن موقع الإنشاء يقع بمنطقة المرحلة الرابعة بمدينة العريش.



انطلاق العمل بمقر لجامعة الازهربالعريش



جانب من العمل