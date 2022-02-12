3 صيادين وطفل لقوا مصرعهم غرقا بالإسكندرية.. العثور على جثة والبحث عن 3 آخرين.. صور

الإسكندرية أسماء على بدر

شهدت منطقة أبو قير شرق بالإسكندرية، حادث غرق مركب صيد، أسفر عن مصرع أربعة صيادين غرقًا في منطقة أبو قير، فيما عُثر على جثة أحدهم فى منطقة شلنشات المعدية، ولا يزال البحث جاريًا عن الثلاثة الآخرين.

وننشر أسماء الصيادين وهم: أحمد على حماد، محمد على حماد، إسماعيل حسن على، عبد الله خميس.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية بلاغا يفيد بغرق مركب صيد فى منطقة أبو قير وجارى البحث عن الضحايا، ويواصل فريق الإنقاذ البحث عن الضحايا فور تلقى بلاغا من الأهالى بالقرب من مكان الغرق فى جزيرة نيلسون والمنطقة المجاورة.

وكان قد ظهر أحد الجثامين بمنطقة المعدية التابعة لمحافظة البحيرة بعد مكان الغرق بحوالى 10 كم ولا يزال البحث جاريًا عن الثلاثة أخرين، وكانت قد تعرضت محافظة الإسكندرية لرياح شديدة وأمواج مرتفعة خلال الأيام الماضية مما تعيق حركة الصيد .

وقال الكابتن إيهاب المالحى ضمن فريق الإنقاذ، إن المكان ملىء بالصخور، والرؤية منخفضة، مما أدى إلى صعوبة البحث عن الجثامين الثلاثة المتبقية، مرجعًا سبب انقلاب المركب نتيجة ارتفاع الأمواج، حيث كان البحر مرتفعًا للغاية.

وأشار إلى عمق البحر في مكان الغرق يتراوح بين 10 إلى 13 مترًا ، وأن الرؤية في هذا المكان صعبة.

وأكد أنه تم إبلاغ فريق الإنقاذ النهري بالإسكندرية من أجل تكثيف البحث، حيث من المتوقع أن تبتعد الجثث عن موقع انقلاب القارب بسبب الرياح.