غرق 4 صيادين بمنطقة أبو قير بالإسكندرية وجارى البحث عن الضحايا

الإسكندرية أسماء على بدر

شهدت منطقة أبوقير شرق الإسكندرية حادث غرق مركب صيد ولقى أربعة صيادين مصرعهم غرقًا، وعُثر على جثة أحدهم فى منطقة شلنشات المعدية، ولا يزال البحث جاريًا عن الثلاثة الآخرين.

تلقت مديرية أمن الإسكندرية بلاغا يفيد بغرق مركب صيد فى منطقة أبوقير وجارى البحث عن الضحايا. ويواصل فريق الانقاذ البحث عن الضحايا فور تلقى بلاغا من الأهالى بالقرب من مكان الغرق فى جزيرة نيلسون والمنطقة المجاورة. ظهرت جثة بمنطقة المعدية التابعة لمحافظة البحيرة بعد مكان الغرق بحوالى 10 كم ولا يزال البحث جاريًا عن ثلاثة آخرين.

كانت قد تعرضت محافظة الإسكندرية لرياح شديدة وأمواج مرتفعة خلال الأيام الماضية أعاقت حركة الصيد. وقال الكابتن ايهاب المالحى ضمن فريق الإنقاذ أن المكان مليء بالصخور، والرؤية منخفضة، ما أدى إلى صعوبة البحث عن الجثامين الثلاثة المتبقية، مرجعًا سبب انقلاب المركب نتيجة ارتفاع الأمواج، حيث كان البحر مرتفعًا للغاية.

وأشار إلى عمق البحر فى مكان الغرق يتراوح بين 10 إلى 13 أمتار، وأن الرؤية فى هذا المكان صعبة. وأكد أنه تم إبلاغ فريق الإنقاذ النهرى بالإسكندرية لتكثيف البحث، حيث من المتوقع أن تبتعد الجثث عن موقع انقلاب القارب بسبب الرياح.