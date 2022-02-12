250 ألف جنيه لتنمية المشروعات الصغيرة وأصحاب الحرف من أبناء البحيرة

البحيرة – ناصر جودة – أحمد مرعى

أشاد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بدور مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية بالتنسيق مع المحافظة والأجهزة التنفيذية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتقديم المساعدات المادية والعينية للأسر الأولى بالرعاية وتقديم كافة أنواع الدعم والرعاية لهم لتمكينهم من تحقيق أهدافهم وطموحاتهم، وذلك تفعيلًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة" للعمل على تحقيق الأفضل للمجتمع المصرى فى كافة المجالات.

وصرح أحمد عبد المحسن مدير جمعية الأورمان بالبحيرة، أن الجمعية قدمت لـ(25) من أرباب المشاريع الصغيرة وأصحاب الحرف مبلغ 250 ألف جنية بمراكز أبو المطامير وكوم حماده والدلنجات بواقع 10 آلاف جنية لكل حالة؛ لتنمية مشروعاتهم وتهيئة المناخ اللازم لتشجيعها، وتحفيزهم على الدخول إلى سوق العمل.

ووجه محافظ البحيرة بإشراف التضامن الاجتماعى والوحدات المحلية على كافة الأعمال وتوسيع قاعدة المساعدات لتشمل القرى والنجوع الأكثر احتياجًا بكافة مدن ومراكز المحافظة، مشيرًا إلى أهمية تلك المشروعات فى رفع المعاناة عن كاهل تلك الأسر والمساهمة فى بدء مشروعات صغيرة واستثمار محدود يعينهم على أعباء الحياة.

كما أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف القوافل الطبية المجانية، وتقديم الخدمات الصحية المتميزة بالقرى والمراكز المختلفة، مشددا على الاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع، حيث نظمت مديرية الصحة والسكان بالبحيرة، بقيادة الدكتور محمود طلحة وكيل الوزارة قافلة طبية مجانية متعددة التخصصات، على مدار يومين بقرية كفر السابى مركز شبراخيت، وأسفرت تلك القافلة عن الكشف على 1884 مواطنًا من أهالى القرية.

وتضمنت القافلة عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية وتم خلالها الكشف على "الباطنة 443 حالة، جراحة 204 حالات، الأطفال 429 حالة، 146 مسالك - عظام 207- نساء وتوليد 104، الأسنان 60 حالة - تنظيم أسرة 43 حالة - جلدية 248 حالة"، كما تضمنت القافلة الطبية، إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة، والأشعة وتقديم العلاج للحالات بالمجان، مع تنفيذ ندوات توعوية وتثقيفية لأهالى القرية.