وسط توقعات بطقس معتدل.. شاهد حركة المرور أعلى كوبرى أكتوبر.. بث مباشر

كتب ــ بهجت أبو ضيف

أجرى اليوم السابع بثا مباشرا، لرصد حركة المرور أعلى كوبري أكتوبر، بمحافظة القاهرة صباح اليوم السبت، والتعرف على حالة الطقس التي توقعتها هيئة الأرصاد الجوية.





وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من ظهور الشبورة الكثيفة خلال الأيام المقبلة، ما يؤدى إلى إعاقة الرؤية في عدد من الطرق السريعة، ما يدفع الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء مؤمن سعيد مدير المرور، للقيام بنشر سيارات الإغاثة بالطرق حرصا على سلامتهم لمنع وقوع الحوادث.

ويقوم رجال المرور بأعمال تفويج ببعض المحاور، عن طريق تجميع عدد من السيارات مع خفض السرعة وتسبقهم سيارة فنار تابعة للإدارة، لحين توصيلهم إلى نهاية الطريق، واستكمال الرحلة حتى الوصول إلى الأماكن التى يقصدونها أعلى الطريق.

وتكون طريقة التفويج التى تستخدمها االإدارة العامة للمرور يقومون بتجميع السيارات بجميع الطرق وتقوم سيارتان عليهما فنار بإضاءة الطريق والسير أمام السيارات حتى تكون الرؤية واضحة أمامها، تحسبا لوقوع حوادث تصادم ويقوم رجال المرور بتهدئة السيارات، لعدم وقوع حوادث، وتتابع غرفة العمليات مع الضباط المنتشرين طبيعة الأعمال على أرض الواقع لحين تلاشى الشبورة المائية، كما تقوم كاميرات الغرفة بمراقبة جميع المحاور، تحسبا لوقوع أى مصادمات وسيتم الانتقال إليها بشكل سريع.