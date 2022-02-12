وزير الخارجية: التعاون بين الدول قائم على المصلحة ونرفض التدخلات فى شؤوننا

كتب ــ أحمد جمعة

أكد وزير الخارجية سامح شكرى أهمية عدم التدخل فى الشؤون الداخلية من قبل أى دولة، ويجب أن يكون التعاون القائم على المصلحة المشتركة وعدم التدخل، موضحا أن العقيدة العسكرية المصرية هى حماية مصر وإرساء الأمن والاستقرار قى المنطقة، مشيرا إلى أن تقوية قدرات مصر يساهم فى إرساء الأمن والاستقرار فى المنطقة وهم ما ينعكس بشكل إيجابى على أمن أوروبا.

وتطرق شكرى للعمليات الإرهابية التى أدت لاستشهاد عدد من المدنيين والعسكريين والشرطيين، مشيرا إلى أهمية التعاون المشترك فى مكافحة الإرهاب، لافتا إلى أن مصر ستكون قادرة على توفير كافة الاحتياجات التى تمكنها من حماية امنها واستقرارها ومصالحها المشتركة.