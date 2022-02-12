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وزير التعليم العالي يسأل ممرضة عن حالة بحضانة مستشفى السلام ببورسعيد.. فيديو

السبت، 12 فبراير 2022 04:43 م
وزير التعليم العالي يسأل ممرضة عن حالة بحضانة مستشفى السلام ببورسعيد.. فيديو
بورسعيد - محمد عزام

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وجه الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، عددا من الأسئلة لإحدى ممرضات قسم الحضانات في مستشفى السلام ببورسعيد، وذلك لقياس مدى الرعاية الصحية والاهتمام من الأطقم الطبية بحالات المرضى.

وتفقد الوزير، يرافقه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، حضانات أطفال مستشفى السلام بورسعيد التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

واطلع الوزير على إحصائية بإجمالي الأطفال المترددين على الحضانة، وطاقتها الاستيعابية، والحضانات المتاحة، فضلا عن تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

واستقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وزير التعليم العالي والبحث العلمي فور وصوله لديوان عام المحافظة، لعقد اجتماع بينهم بحضور الدكتور أيمن محمد إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، والدكتور أحمد حسن أبو هاشم، مدير مديرية الشئون الصحية في بورسعيد، والدكتور مصطفى شعبان، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وقيادات وزارة الصحة، لمناقشة عدد من الملفات الصحية، ومنها: منظومة التأمين الصحي الشامل، وسير العمل في إنشاء المستشفى الجامعي الجديد، وتطوير المنشآت الصحية بالمحافظة.

الحضانات في بورسعيد
الحضانات في بورسعيد

 

الوزير خلال حديثه مع احدى الممرضات
الوزير خلال حديثه مع احدى الممرضات

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