وزير التعليم العالى يتابع ميكنة التأمين الصحى فى بورسعيد.. فيديو وصور

بورسعيد - محمد عزام

جلس الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، يرافقه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، بقسم الاستقبال في الوحدة الصحية بالحي الإماراتي في بورسعيد.

كما جلس وزير التعليم العالي أمام أحد أجهزة الحاسب الآلي بقسم الاستقبال لمتابعة سير العمل بميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل، والإجراءات المتبعة لتقديم الخدمات الطبية للمرضى المنتفعين بالمنظومة.

واستقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وزير التعليم العالي والبحث العلمي فور وصوله لديوان عام المحافظة، لعقد اجتماع بينهم بحضور الدكتور أيمن محمد إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، والدكتور أحمد حسن أبو هاشم، مدير مديرية الشئون الصحية في بورسعيد، والدكتور مصطفى شعبان، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وقيادات وزارة الصحة، لمناقشة عدد من الملفات الصحية، ومنها: منظومة التأمين الصحي الشامل، وسير العمل في إنشاء المستشفى الجامعي الجديد، وتطوير المنشآت الصحية بالمحافظة.





الوزير-خلال-تواجده-بالوحدة







الوزير-خلال-زيارته-لوحدة-الإماراتي



