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وزيرة خارجية ألمانيا: مصر أهم شريك عربى لنا ونقدر وساطتها فى غزة

السبت، 12 فبراير 2022 01:27 م
وزيرة خارجية ألمانيا: مصر أهم شريك عربى لنا ونقدر وساطتها فى غزة جانب من المؤتمر الصحفى
كتب أحمد جمعة

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قالت وزيرة الخارجية الألمانية "أنالينا بيربوك إنه جرت مباحثات مع وزير الخارجية سامح شكرى حول عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، موضحة أن مصر اهم شريك لبلادها فى المنطقة العربية وشمال أفريقيا، موضحا أن التطورات فى ليبيا تم التطرق لها بشكل موسع خلال جلسة المباحثات.

 

اعربت وزيرة الخارجية الألمانية عن تقدير بلادها للوساطة المصرية لوقف إطلاق النار فى غزة، موضحة اهمية تفعيل عملية للسلام بين الجانبين الفلسطينى والاسرائيلى، مشيرا للشراكة بين مصر وألمانيا واشكال التعاون بين البلدين فى عدة مجالات، لافتة أن حوالى 400 ألف شخص يتحدثون اللغة الألمانية فى مصر كثانى اكثر اللغات تحدثا فى مصر،

 

 


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