اليوم السابع
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وزيرة الصناعة توجه التنمية الصناعية بسرعة حل شكوى مستثمرة لتشغيل مصنعها

السبت، 12 فبراير 2022 06:41 م
وزيرة الصناعة توجه التنمية الصناعية بسرعة حل شكوى مستثمرة لتشغيل مصنعها نيفين جامع
كتب إسلام سعيد

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تلقت الصفحة الرسمية لوزارة التجارة والصناعة شكوى صباح اليوم من نيفين خميس محمد، إحدى المستثمرات بمجمع مرغم 2 بالإسكندرية والمخصص للصناعات البلاستيكية.

وفور علم نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة- والتى تقوم بزيارة للإسكندرية اليوم - بهذه الشكوى، وجهت بالاتصال بالمستثمرة، وبالفعل التقت بها وبحثت معها الشكوى ووجهت اللواء/ محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية بسرعة متابعة الشكوى والاسراع فى حلها

وأكدت الوزيرة أن الوزارة حريصة على إزالة أية تحديات أمام صغار المستثمرين لا سيما المستثمرين الجادين سواء كانت هذه التحديات مالية أو فنية وذلك بهدف تشجيع صغار المصنعين والمستثمرين على بدء مشروعاتهم الإنتاجية.

من جانبها أعربت المستثمرة عن شكرها لسرعة استجابة الوزيرة واهتمامها بحل مشكلتها فى هذا الوقت القياسى، مشيرةً إلى أن هذا اللقاء سيكون دافعاً لتشجيع كافة المستثمرين وبصفة خاصة صغار المستثمرين على بدء مشروعاتهم وعدم الخوف من اى تحديات قد يواجهونها.

 


وزيرة التجارة والصناعة

نيفين جامع

هيئة التنمية الصناعية

الاستثمار

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