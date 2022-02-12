اتحاد الغرف التجارية يطلق المعرض الدولى لإنتاج وتصدير المشغولات الذهبية

يطلق الاتحاد العام للغرف التجارية وتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ورعاية وحضور وزارات التجارة والصناعة والتموين والتجارة الداخلية المعرض الدولى " نبيو " لإنتاج وتصنيع وتصدير المشغولات الذهبية، كما سيعقد على هامش المعرض مؤتمر دولى على مدار ثلاثة أيام لمناقشة وعرض الاستراتيجية المصرية للتحول إلى مركز اقليمى ودولى لإنتاج الذهب والمشغولات الذهبية.

يقول المهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن المعرض فى نسخته الأولى سينطلق فى الفترة من 19 إلى 21 الشهر الحالى بمشاركة 30 من كبريات الشركات المصرية فى مجالات الإنتاج وتصميم المشغولات الذهبية لطرح الإنتاج المصرى بأحدث صوره على السوق الدولية مشيرا إلى أن المنتجات المصرية من المشغولات الذهبية قد شهدت تطورا كبيرا من حيث التصميمات والجودة بما ينافس المنتجات العالمية فى هذا المجال.

وأوضح أن إطلاق النسخة الأولى من المعرض والمؤتمر هو خطوة جديدة على طريق الشراكة بين الحكومة المصرية والقطاع الخاص لتحقيق تنمية حقيقية للاقتصاد القومى حيث اتخذت الحكومة المصرية على مدار العامين الماضيين مجموعة من الخطوات بالشراكة مع القطاع الخاص لتأسيس قاعدة قوية لإنتاج الذهب الخام والسبائك على الأراضى المصرية كان أهمها إنشاء مدينة الذهب الجديدة كخطوة محورية نحو تطوير صناعة المشغولات الذهبية بالإضافة إلى إنشاء أول مصفاة للذهب على أرض مصر لتنقية خام الذهب واعتماد الختم الدولى ليس فقط لإنتاج المناجم المصرية وإنما لتنقية واعتماد الخام الذى يتم إنتاجه فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا كبديلا لمصافى الأسواق الأوروبية كل ذلك بالتكامل مع إنشاء أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية متخصصة فى صناعة الحلى والمجوهرات.

ومن جانبه قال المهندس هانى ميلاد رئيس الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية أن المؤتمر المقرر عقده على هامش المعرض سيناقش العديد من القضايا الهامة المتعلقة بإنتاج المشغولات الذهبية وتطوير منظومة التجارة الداخلية والتصديرية للمشغولات الذهبية المصرية بالاضافة لمناقشة التشريعات المحفزة لإنتاج المشغولات الذهبية بما يتيح لمصر التحول لمركز إقليمى لتجارة المشغولات الذهبية والمنافسة فى الأسواق العالمية فى واحدة من أهم قطاعات التجارة العالمية.

وأوضح أن الحلقات النقاشية المزمع عقدها ستناقش مستجدات صناعة وفنون تصميم الحلى والمجوهرات الذهبية وتطوير استخدام الأحجار الكريمة كما سيشهد المؤتمر حلقة نقاشية سيديرها أحد أعضاء مجلس الذهب العالمى حول أخر مستجدات الإنتاج والتجارة بالأسواق العالمية بالإضافة إلى جلسة حول تاريخ إنتاج المشغولات الذهبية فى مصر والتطور التاريخى والإبداعى للمنتجات المصرية فى هذا المجال.

وأشار إلى أنه مع انطلاق النسخة الأولى من المعرض يتم الإعداد للنسخة الثانية من والتى سيتم إطلاقها العام المقبل لتحقيق مشاركة أوسع للشركات المصرية كما ستشهد مشاركة عارضين دوليين للسماح للشركات الأجنبية من عرض منتجاتها.