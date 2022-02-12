ننشر صورة مركب الصيد الغارقة فى جزيرة نيلسون بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

ينشر اليوم السابع صورة المركب الغارقة فى جزيرة نيسلون للصيد والتى غرق كافة الصيادين المتواجدين على متنها ومازال البحث جاريا عن الضحايا وتم استخراج جثمان واحد فقط .

وكانت قد شهدت منطقة أبوقير شرق الإسكندرية حادث غرق مركب صيد ولقى أربعة صيادين مصرعهم غرقًا في منطقة أبوقير، وعُثر على جثة أحد الصيادين فى منطقة شلنشات المعدية، ولا يزال البحث جاريًا عن الثلاثة الآخرين.

وننشر أسماء الصيادين وهم احمد على حماد، محمد على حماد، اسماعيل حسن على، عبدالله خميس.

وكان قد تلقت مديرية أمن الإسكندرية بلاغا يفيد بغرق مركب صيد فى منطقة أبوقير وجارى البحث عن الضحايا .

ويواصل فريق الانقاذ البحث عن الضحايا فور تلقى بلاغا من الأهالى بالقرب من مكان الغرق فى جزيرة نيلسون والمنطقة المجاورة .

وكان قد ظهر أحد الجثامين بمنطقة المعدية التابعة لمحافظة البحيرة بعد مكان الغرق بحوالى 10 كم ولا يزال البحث جاريًا عن الثلاثة أخرين.

وكانت قد تعرضت محافظة الإسكندرية لرياح شديدة وأمواج مرتفعة هلال الأيام الماضية مما تعيق حركة الصيد .

وقال الكابتن ايهاب المالحى ضمن فريق الانقاذ أن المكان ملئ بالصخور، والرؤية منخفضة، مما أدى إلى صعوبة البحث عن الجثامين الثلاثة المتبقية، مرجعًا سبب انقلاب المركب نتيجة ارتفاع الأمواج، حيث كان البحر مرتفعًا للغاية.

وأشار إلى عمق البحر في مكان الغرق يتراوح بين 10 إلى 13 مترًا ، وأن الرؤية في هذا المكان صعبة.

وأكد أنه تم إبلاغ فريق الإنقاذ النهري بالإسكندرية من أجل تكثيف البحث، حيث من المتوقع أن تبتعد الجثث عن موقع انقلاب القارب بسبب الرياح.